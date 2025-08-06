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新北淡水油車里共餐慶父親節 空大推第三人生學習

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
第三人生大學課程，讓每一位學習者能在人生下半場再度發光。 圖／紅樹林有線電視提供
第三人生大學課程，讓每一位學習者能在人生下半場再度發光。 圖／紅樹林有線電視提供

這個星期就是一年一度的父親節了，今(5)日也是新北市淡水區油車里的共餐活動，里長在共餐當中加菜來慶祝父親節，希望讓在場的長者可以吃得豐盛，感受到節日的溫馨。此外，活動現場更邀請到國立空中大學的主任及專員到場，向長者介紹「第三人生大學」的學習資源與理念，希望鼓勵長輩們活到老、學到老，開啟人生下半場的學習旅程。

第三人生大學是針對中高齡族群設計的學習平台，期盼透過多元學習的機會，延續銀髮長者自我成長與社會參與的動力。空大透過開設多元的學士後學程專班，讓銀髮長者在退休後仍能探索興趣、累積新知，實現自我價值，為社區帶來更多正向能量。

空大台北中心主任張歆祐表示，許多已走過大半人生的民眾，依然渴望學習與成長。第三人生大學的設立，讓每一位學習者能在人生下半場再度發光。為呼應未來社會的多元知識需求，並為長者打造一條通往自我實現與社會參與的學習之路，國立空大開設六大學士後學位學程專班，內容包括，人工智慧跨域應用、永續發展與創新經營、生涯諮詢與生命敘說、家庭、幼兒與高齡跨域、理財規劃、觀光服務與餐旅經營創新，招生到8月22日，期盼透過不斷的學習，啟動屬於自己的知識旅程，讓人生再次閃耀。

人生 空大

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