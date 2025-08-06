板橋江翠重劃區社宅130戶 最快今年底完工

新北市板橋區江翠段社宅預計今年底完工，將提供130戶社宅單元，該基地鄰近江翠國小、江翠國中，距捷運江子翠站步行約6分鐘，交通機能好。

副市長陳純敬昨到場視察，肯定工程團隊在營建物價飆漲、疫情及缺工等艱困環境中持續打拚，勉勵團隊務必如期如質完工。

該社宅基地位於江翠北側市地重劃區內的華江一路上，鄰近江翠國小及江翠國中，距捷運江子翠站僅步行約6分鐘可到達。基地面積約2339平方公尺，為1棟地上11層、地下3層130戶的青年社會住宅。

考量基地周邊區域開發的社會福利及生活需求，規畫1至2樓設置公共托老中心、身心障礙者社區式日照中心等社會福利設施，並結合辦公與商店空間，提供社區及居民一個機能完善與方便舒適的居住生活環境；3樓以上為青年社會住宅居住單元，為保障身障弱勢居住需求，也留設5%身障住居單元，社宅透過量體集中配置，使開放空間最大化，居住空間住宅單元擁有最大的景觀及採光面，並結合綠建築、智慧建築、通用設計、住宅性能評估等優化設計，創造宜居的生活空間。

陳純敬表示，政策需長期穩健地持續推動，新北市更透過多元取得策略增量社宅，包括都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式，與中央合作3.6萬戶社宅，其中板橋區規劃中、興建中及已完工的社宅已有5688戶。