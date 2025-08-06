被低估的「雙北山手線」　捷運環狀線行情正蓄勢待發

環狀線軌道經濟加持成熟機能商圈。 高鐵、台鐵、機場捷運、雙北捷運等「軌道經濟」向來是房市熱門的追逐標的，軌道經濟不只是交通的提升與通勤效益，更是城市發展的大引擎之一。今日聚焦未來的「雙北山手線」-捷運環狀線，正因捷運環狀線的開通與通車(景平站)，讓新北市中和區迎來顯著的蛻變與發展。

台北南港區，過去曾是一處乏人問津的老舊工廠之地，因「軌道經濟」交通建設而帶動區域發展，近年來房價大幅上漲，從過去 2005 年的的每坪35 萬，2015 年的每坪 70 萬，躍升成 2025 年的每坪 130 萬，幾乎是一路高升，房價倍增的大成長曲線，再再證明「軌道經濟」的成長動能與房市創價效益。

中和，在環狀線「軌道經濟」的加持下，未來發展潛力可期。捷運環狀線為中和帶來了更多的人流與商機，除了交通方便，周邊生活機能更是成熟到位。根據最新市場行情，中和地區預售屋成交價已站上 8 字頭。

2025 年第一季，新北市中和區奪交易量冠軍，首季累計成交 638 戶，相當每天成交 7 戶，且中和更以平均總價 3015 萬元超越永和的 2962 萬元，躍居新北第一。在地仲介業者指出，比價優勢、軌道經濟、龐大的自住與租轉買需求這三項特性，讓中和地區房市逆勢熱銷。

中和區全新建案「將捷 MRT」，正是「軌道經濟」浪潮下的耀眼之星。「將捷 MRT」最大的優勢，就是與捷運景平站的完美共構，真正實現「到站即到家」的超便利性。下樓就是捷運站，省去許多步行與接駁時間。環狀線也串聯起新北市各個行政區，大幅縮短通勤時間，讓中和的居民可以更快速的到達板橋及台北市精華區，環狀線與機場捷運的便捷轉乘，更省去舟車勞頓的煩囂，優雅的享受國際旅程的通暢與悠閒，實現「一線直達國門」的夢想，這不僅是交通便利性的提升，更是生活格局的生活視野的擴展。

「將捷 MRT」是擁有 33 年專業建築職人品牌/將捷集團所打造，將捷集團也是北市捷運聯開案的典範品牌(捷運松江南京站將捷國際商業大樓、捷運行天宮站將捷巴菲特)，品牌力值得信賴。

「將捷 MRT」的產品規劃，規劃 15 坪到 33 坪的房型，可以滿足不同族群的需求。並擁有銀級綠建築標章候選、銅級智慧建築標章候選，以及提供結構保固 20 年、防水保固 7 年等優質售後服務，讓住戶住得安心又有保障。

「將捷 MRT」不論是地段、產品規劃，都具備相當的競爭力。尤其在雙北土地資源稀缺的情況下，捷運宅的稀有性、保值性與增值空間更是不容小覷，無論是自住或置產，未來的遠景繁盛潛力，勝券在握。