大稻埕煙火首場今晚登場 行人禁行車輛交管範圍一次看

大稻埕夏日節今晚登場，連續三周於周三晚8時大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，8月30日有480秒煙火壓軸場。觀傳局提醒，為降低周邊交通衝擊，8月6至20日每周三晚間7時起，大稻埕碼頭水門、堤外及周邊市區將交管。

觀傳局表示，今年活動規畫之初即邀集商圈與里長溝通，多數業者肯定平日舉辦活動對促進商機有助益，像是去年煙火日商圈業績明顯成長，旅館平日住房率也提升逾三成，顯見帶狀活動有助帶動觀光與活絡消費。

北市府也會加派警力及義交，於周邊道路加強疏導，活動會場周邊公車路線將配合人潮加密班次。北市觀光傳播局呼籲，請民眾搭乘大眾運輸工具再步行前往會場，共同維護周邊交通順暢。

周邊交通管制：為降低活動周邊交通影響，8月6、13及20日周三晚間7時至9時30分，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街(不含)、西寧北路(不含)以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

水門及自行車管制：大稻埕碼頭水門自晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車禁止進出；另為圍設緊急應變通道，周三上午10時至晚間12時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車，請月票車主留意。活動場域內YouBike2.0（大稻埕碼頭站）及北市河濱自行車租借站(大稻埕站)，自晚間6時起也暫停營運至9時30分。

行人管制：考量觀賞煙火人潮安全，忠孝橋及台北橋的人行道，於周三晚間7時至9時管制行人通行 （視狀況提前解除管制）；連結迪化汙水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也實施淨空管制措施；台北地下街Y27出口活動期間因人潮眾多，於周三晚間8時至10時實施「只出不進」管制。

8月30日不只有壓軸場煙火秀，下午3時在大稻埕永樂廣場將舉辦「埕．唱」音樂會，結合文青風格品牌市集。另本次活動攜手大稻埕商圈50家以上在地店家，於活動期間消費滿500元，可至「大稻埕遊客中心」兌換活動專屬的限量「大稻埕防蚊包」。

觀傳局呼籲，每周三晚間煙火施放預期吸引大批人潮，為維護活動現場秩序與周邊交通安全，除會於大稻埕碼頭周邊加派人力協助疏導，也透過CMS（停車資訊電子看板）進行遠距提醒。請民眾多加利用大眾運輸工具前往，建議由捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車步行至大稻埕碼頭欣賞煙火及河岸夜景。