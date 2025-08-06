北市金華國中建風雨操場砍樹遭抗議 校方停工曝原因

台北市金華國中校內將搭建風雨操場，不過卻遭人質疑為了工程大砍樹木，金華國中校長黃啟清說明，風雨操場是師生期盼，且施工前已有和周遭鄰里溝通、聘請專家評估移植或移除，目前施工暫緩，會持續溝通。

陳情人指出，金華國中校園內的大王椰子、榕樹、櫻花等，昨日上午遭到砍除，有20多株及以前家長會捐贈的櫻花樹都無法倖免，質疑只是貪圖方便而砍伐樹木。

黃啟清說明，由於學校缺乏室內場地，且學生數多達2千名，加上籃球場邊樹木的樹穴過小，在師生們討論下決定移除移植樹木，搭建為風雨操場。「樹穴過窄導致樹木橫生，大王椰子又曾經有落葉砸傷意外，因此才會提移植移除計畫。」

黃啟清說，在提出移植移除計畫前，有落實相關的程序，包含聽取樹木專家意見、教學研究說明，也召開數次的里民說明會，通過計畫後才實施，「適合移植的也有執行移植，若不適合或沒有人認養的才會移除。」對於此次陳情人的訴求，昨上午也有開放入校說明及溝通。

黃啟清說，學校也有嚴格落實生態教育，包含鳳頭蒼鷹到校園內築巢，因此老鼠的餌劑也避免使用具有化學毒性物質，病媒蚊防治也是以生物技術防治，當然也包含樹木的修繕等，都是願意和生態共存。

此外，針對陳情人將提出航照圖等證明樹木達樹齡50年，黃啟清也說，在航照圖方面，操場在50多年前其實為建築，因此也沒有樹木，而是建築拆除後才有種樹，但仍會請文化局等相關單位來鑑定。