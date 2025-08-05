台北大安區畸零戶想合建 憂「家剩5坪」

北市大安區金山南路二段一處停車場將改建為一棟地上7層、地下1層的建物，周邊2棟畸零地住戶盼納入開發，但與停車場之間持有2.2坪土地的所有權人不願意，畸零地住戶憂心未來會因此切割居住空間，甚至只剩5坪，建管處允諾持續了解所有權人意願。

該停車場基地緊鄰3處畸零地，分別是2棟鐵皮屋民宅與1塊2.2坪土地，錦華里長溫美珠接獲畸零地住戶陳情後，向議員李柏毅反映，李昨邀集建管處、新工處等單位研議解套。

溫美珠指出，該建商稱如果2.2坪多土地不蓋，會導致後面2棟鐵皮屋就蓋不了；新建地將來會預留6公尺道路，意即鐵皮屋不但不能蓋新房，道路還會切過房子一半，根本住不了。畸零地住戶代表李先生說，未來計畫道路若被徵收、開闢，家裡只剩5坪空間，1家3口要怎麼生活？

建商代表指出，曾問2.2坪畸零地所有權人，對方指因自建基地的面寬僅9.58公尺、不足16公尺，容積率僅225%，如果跟旁邊基地合併則是300%，主要是容積率考量而不願與自建地主合併。

建管處說，該案建築基地相鄰的2.2坪畸零地所有權人，已於6月18日函復起造人，表明自願保留，不願與該案合併開發，也不願讓售，符合法令「無須承買其餘畸零地」規定。近期邀該畸零地所有權人，了解不願合併開發及讓售原因，並探詢未來有何土地利用計畫，提供相鄰土地所有權人參考。