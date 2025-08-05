快訊

獨／彭金隆邀10家壽險董總面談聚焦三議題 擬推費利率非長期保證新制

聽新聞
0:00 / 0:00

台北大安區畸零戶想合建 憂「家剩5坪」

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市金山南路二段上一處停車場（空地）將改建為7層樓建物，該基地緊鄰3處畸零地，分別是2棟鐵皮屋與1塊2.2坪土地。記者林佳彣／攝影
北市金山南路二段上一處停車場（空地）將改建為7層樓建物，該基地緊鄰3處畸零地，分別是2棟鐵皮屋與1塊2.2坪土地。記者林佳彣／攝影

北市大安區金山南路二段一處停車場將改建為一棟地上7層、地下1層的建物，周邊2棟畸零地住戶盼納入開發，但與停車場之間持有2.2坪土地的所有權人不願意，畸零地住戶憂心未來會因此切割居住空間，甚至只剩5坪，建管處允諾持續了解所有權人意願。

該停車場基地緊鄰3處畸零地，分別是2棟鐵皮屋民宅與1塊2.2坪土地，錦華里長溫美珠接獲畸零地住戶陳情後，向議員李柏毅反映，李昨邀集建管處、新工處等單位研議解套。

溫美珠指出，該建商稱如果2.2坪多土地不蓋，會導致後面2棟鐵皮屋就蓋不了；新建地將來會預留6公尺道路，意即鐵皮屋不但不能蓋新房，道路還會切過房子一半，根本住不了。畸零地住戶代表李先生說，未來計畫道路若被徵收、開闢，家裡只剩5坪空間，1家3口要怎麼生活？

建商代表指出，曾問2.2坪畸零地所有權人，對方指因自建基地的面寬僅9.58公尺、不足16公尺，容積率僅225%，如果跟旁邊基地合併則是300%，主要是容積率考量而不願與自建地主合併。

建管處說，該案建築基地相鄰的2.2坪畸零地所有權人，已於6月18日函復起造人，表明自願保留，不願與該案合併開發，也不願讓售，符合法令「無須承買其餘畸零地」規定。近期邀該畸零地所有權人，了解不願合併開發及讓售原因，並探詢未來有何土地利用計畫，提供相鄰土地所有權人參考。

延伸閱讀

元大壽21.9億奪AIT舊址地上權 12標的唯一標脫…反映市場涼颼颼

法院判決交易無效 可退稅

台中建商爆資金危機停工 內政部提三招加強履約保障

影／桃園中壢黃昏市場深夜起火 鐵皮屋攤架付之一炬

相關新聞

北市大安區自建案遇畸零地住戶陳情 盼合蓋也憂生活空間剩5坪

北市一處停車場改建案引發周邊2棟畸零地住戶陳情，兩者間的2.2坪土地所有權人不願意，畸零地住戶盼能納入合併開發，也憂未來...

萬瑞橋下停車場涉弊 立委盼出租解套

基隆大武崙地區人口逐年增加，停車空間不夠用，立委林沛祥昨邀相關單位會勘，促成市府向公路局租用高架萬瑞快速道路大武崙出口下...

永和永平國小停車場 拚明年中完工

新北市長侯友宜昨視察永和區永平國小地下停車場，當地正進行結構體施工，拚明年6月完工。

金華國中為建風雨操場砍樹 護樹民眾抗議

北市金華國中校內有一整排樹木昨早遭到砍除，民眾昨抗議指出，移除是要建風雨操場，貪圖方便砍包含大王椰子、榕樹、櫻花等多棵樹...

新北蔬果殘渣中心 果菜公司限月底完工

新北果菜批發市場每年生產蔬果殘渣高達986公噸，果菜公司2022年委外興建、營運蔬果殘渣處理中心，原預計2023年3月完...

台北大安區畸零戶想合建 憂「家剩5坪」

北市大安區金山南路二段一處停車場將改建為一棟地上7層、地下1層的建物，周邊2棟畸零地住戶盼納入開發，但與停車場之間持有2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。