金華國中為建風雨操場砍樹 護樹民眾抗議

北市金華國中校內有一整排樹木昨早遭到砍除，民眾昨抗議指出，移除是要建風雨操場，貪圖方便砍包含大王椰子、榕樹、櫻花等多棵樹。校方表示，因有落葉砸傷人意外，建風雨操場時才提移植計畫，目前已先停工，待文化局、教育局等單位鑑定。

陳情民眾表示，北市受保護樹規定，只要滿50年樹齡都能提報，因此不少居民開始調閱以往的航照圖，以證明樹齡，抗議成員很多都是金華國中等退休老師，質疑校方作法，昨早到學校抗議；校方稱樹木會遮擋到籃球場，師生們雖贊成要移除興建風雨操場，但不能為貪圖方便而砍樹。

護樹團體成員潘翰疆表示，此事凸顯風雨操場開發及樹木保存的重要性，尤其在學校教育現場，更應著重在環境教育。

校長黃啟清說，學校缺室內場地，且學生數多達2千名，加上籃球場邊樹木的樹穴過小，在師生們討論下決定移除移植樹木，搭建為風雨操場，且大王椰子樹曾經有落葉砸傷意外，因此才會提移植移除計畫。

黃啟清說，在提出移植移除計畫前，有落實相關的程序，包含聽取樹木專家意見、教學研究說明，也開數次的里民說明會，通過計畫後才實施，移植之外，若不適合或沒人認養才會移除，對於陳情人訴求，也有開放入校說明及溝通。

黃啟清說，在航照圖方面，操場在50多年前其實為建築，因此也沒有樹木，而是建築拆除後才有種樹，但仍會請文化局等相關單位來鑑定。