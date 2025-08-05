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永和永平國小停車場 拚明年中完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市長侯友宜視察永和區永平國小地下停車場。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜視察永和區永平國小地下停車場。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜昨視察永和區永平國小地下停車場，當地正進行結構體施工，拚明年6月完工。

侯友宜談到，興建過程遇當年掩埋的垃圾清運、調整校舍等挑戰，永和區車位一位難求，此處又在市中心非做不可。

侯友宜說，永平國小操場開挖與萬大中和線LG05站連通的地下停車場，不隨著捷運期程開挖，提前將地下停車場施工完畢，解決永和車位一位難求困境，施工過程也碰到阻力，包括操場下全是當年掩埋的垃圾，需提高經費、調整校舍遇困難等，但該處是永和唯一可開發最大量體的停車位，勢在必行。

侯友宜表示，永平國小地下停車場將提供238個汽車位、692個機車位，工程總經費15.7億，中央前瞻補助2.4億，其餘地方自籌。新北市前瞻停車場核定28案，總經費需求173.28億，中央補助占51.58億，絕大部分是地方自籌，現有19案完工、7案施工中，另外2案五華國小、長福停車場規畫中。

侯友宜說，目前工程進度超前，希望在明年暑假開學前完工，學生12月就能使用操場。

交通局長鍾鳴時表示，永平國小地下停車場工程以人本交通做為規畫重點，包括整合停車場車道、校門口和捷運出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，停車場有臨停接送區，家長能安心接送學童。

交通局停車管理科長吳清哲說，永平國小地下停車場完工時，將重新整建永平國小運動場及部分校舍設施回饋，現正進行1樓牆板結構體施工，進度77.95%，超前近2%。

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