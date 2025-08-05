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萬瑞橋下停車場涉弊 立委盼出租解套

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調昨搜索安樂區公所等地，調查有無涉及不法。圖／讀者提供
台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調昨搜索安樂區公所等地，調查有無涉及不法。圖／讀者提供

基隆大武崙地區人口逐年增加，停車空間不夠用，立委林沛祥昨邀相關單位會勘，促成市府向公路局租用高架萬瑞快速道路大武崙出口下方空地設停車場。該處土地先前委由當地里辦公處管理，供人停車收取清潔費，流向疑涉不法，檢調昨展開搜索調查。

林沛祥表示，萬瑞快速道路橋下空間，多年來雖然已開放附近住戶停車，因有適法性疑慮，里民始終無法安心使用。

昨邀集相關單位會勘，希望能促成公路局、市府和區公所合作，共同推動停車場合法化。

林沛祥和市議員鄭愷玲昨與公路局北區養護工程分局基隆工務段、基市府交通處及安樂區公所人員，勘查萬瑞快速道路下方的空間，達成建置停車場共識。公路局同意可由市府交通處申請租用，再由市府招標，最快明年1月底建置完成，委外營運。

這處空間早年就開放民眾自由停車，後來衍生占用和髒亂問題。

前立委蔡適應2017年協調後，公路局將土地借給安樂區公所，區公所再委由所在地的里辦公處管理，後來這處空地開放當地中崙、新崙里民停車，每月收取1000元至1500元的清潔費。

基隆地檢署接獲檢舉，清潔費流向疑涉不法，檢調搜索安樂區公所及停車空間所在地中崙、新崙里辦公處等共8處地點，查扣相關行政作業資料，並將區公所經辦人員、2名里長等相關人士帶回偵訊。也有停車車主以證人身分製作筆錄，昨晚移送檢方複訊。

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