新北蔬果殘渣中心 果菜公司限月底完工

新北果菜批發市場每年生產蔬果殘渣高達986公噸，果菜公司2022年委外興建、營運蔬果殘渣處理中心，原預計2023年3月完工，遇缺工缺料延宕迄今，遭新北審計處檢討。新北果菜公司說，已和廠商協調8月31日前完工，否則將開罰。

新北果菜公司委託廠商建置及營運蔬果殘渣處理中心，藉由專業設備破碎殘渣、擠壓脫水及蒸汽烘乾等製程，將蔬果殘渣轉換為寵物或蛋雞飼料原料，供應國內的飼料廠商後續加工，提升再利用價值。

審計報告指，據廠商營運計畫書，預估完工後，處理蔬果殘渣可年收2600萬至3741萬，如今尚未完工營收泡湯，導致新北果菜公司無法收到權利金，連帶影響新北果菜無法節約清運費。

果菜公司總經理江惠貞說，廠商打算擴大興建殘渣處理中心的汙水處理工程，因此需向環保局申請審查廢棄物清除處理機構同意設置許可資料補正，剛好又遇上缺工缺料，才會延宕時程，已與廠商開協調會議，同意廠商展延至8月31日前，完成蔬果殘渣處理中心廠房興建，若未如期完工，將依契約開罰。

果菜公司補充，該廠商權利金從6月起已調漲2%，且果菜公司自從開始以統包招標處理殘渣後，一年殘渣處理費從近700萬降至400萬，殘渣處理中心興建進度，不影響果菜清運費。

委外廠商黑水虻公司表示，廠房的施工進度已達58%至70%，基礎工程、樓板屋頂結構及外牆結構，皆已完成。

果菜市場內的攤商管理費含果菜殘渣處理費，殘渣處理中心遲遲未建好，攤商也憂心連帶造成無法降低管理費。

議員周勝考認為，殘渣中心延宕，果菜公司也應向攤商說明原因。

議員黃淑君表示，攤商與果菜公司應是共生共榮，公司向攤商收取使用費、水電費、進貨稅金、拍賣成交清潔費及果菜殘渣處理費，卻沒有回饋更多福利，市府應調整板橋攤商的管理費，不應將土地租金成本轉嫁給攤商。