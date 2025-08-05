北市大安區自建案遇畸零地住戶陳情 盼合蓋也憂生活空間剩5坪

北市一處停車場改建案引發周邊2棟畸零地住戶陳情，兩者間的2.2坪土地所有權人不願意，畸零地住戶盼能納入合併開發，也憂未來計畫道路開闢會切割居住空間，直呼只剩5坪空間要怎麼活？建管處說，後續將持續了解該所有權人不願的原因。

大安區金山南路二段上一處停車場將改建為一棟地上7層、地下1層的建物，去年取得建照；該基地緊鄰3處畸零地，分別是2棟民宅與1塊2.2坪土地。

錦華里長溫美珠接獲畸零地住戶陳情後，向議員李柏毅反映，李辦公室今邀集建管處、新工處等單位研議解套方式，並要求都發局就畸零地開發權益，召集建管處與更新處研議解套方式。

溫美珠指出，該建商稱2坪多土地不蓋，導致後面2棟鐵皮屋就蓋不了；而且新建地將來會預留6米道路，意即鐵皮屋不但不能蓋新房，道路還會切過房子一半，住不了。經議員李柏毅協調後發現，此為自地自建，還真的沒辦法，今日訴求是希望能被納入合蓋。

畸零地住戶代表李先生說，自家房子1958年蓋成的合法建物，曾與自建地主談過價格，後來就沒消息，直到最近得知以資產管理公司名義隔開2坪多土地，加上位處計畫道路，未來若被徵收、開闢，家裡只剩5坪空間，1家3口要怎麼生活？

建商代表指出，曾詢問2.2坪畸零地所有權人，對方指因自建基地的面寬僅9.58米、不足16米，容積率僅225%，如跟旁邊基地合併則是300%，主要是容積率考量而不願與自建地主合併。

建管處總工程司洪德豪回應， 依「台北市畸零地使用管理自治條例」規定，受通知的畸零地有數筆者，其中若部分畸零地所有權人無意願讓售或合併，導致其餘畸零地未能與建築基地相連合併使用，起造人或實施者無須承買其餘畸零地或將其納入都市更新單元。

洪德豪說，該案建築基地相鄰的2.2坪畸零地所有權人，已於6月18日函復起造人，表明自願保留，不願與該案合併開發，也不願讓售，符合法令「無須承買其餘畸零地」規定。建管處將於近期邀該畸零地所有權人，了解不願合併開發及讓售原因，並探詢未來有何土地利用計畫，提供相鄰土地所有權人參考。