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北市「公益愛心平台」周年！逾1400萬捐款 蔣萬安感謝無名英雄助弱勢

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市社會局去年初推動「公益台北愛心平台」幫助弱勢，捐款累積1400多萬元，今天舉辦感恩會，市長蔣萬安也出席該活動感謝這些「無名英雄」，幫助許多人挺過難關。記者洪子凱／攝影
北市社會局去年初推動「公益台北愛心平台」幫助弱勢，捐款累積1400多萬元，今天舉辦感恩會，市長蔣萬安也出席該活動感謝這些「無名英雄」，幫助許多人挺過難關。記者洪子凱／攝影

北市社會局去年初推動「公益台北愛心平台」幫助弱勢，捐款累積1400多萬元，今天舉辦感恩會，市長蔣萬安也出席該活動感謝這些「無名英雄」，幫助許多人挺過難關，社會局也說將持續擴大民間力量，幫助更多需要幫助家庭挺過難關。

「公益台北愛心平台」自去年3月成立以來致力串聯捐助者與受助家庭，截至6月底，已整合超過80家企業、90個團體及400位個人參與，物資捐贈也近5萬份，包括除菌設備、空氣清淨機、奶粉、尿布、營養品、拐杖、輪椅等，展現出民間對公益理念的高度認同與實際行動。

社會局今舉辦感恩會，透過感謝儀式、影片回顧與溫馨致詞，向所有參與公益行動團體、個人致上誠摯謝意，市長蔣萬安也出席活動表示，市府受限於法規，有時無法即刻給予市民物資、資金救助，很感謝的市民發揮民間力量，讓善的循環持續擴大。

蔣萬安也分享，曾有一位單親媽媽因工作壓力大，加上又要一個人獨自帶著孩子身心俱疲的她也因此患上疾病，生活更一度陷入困境，連吃飯都成問題，所幸平台提供愛心餐券，讓她及孩子得以溫飽；而青年局也曾透過該平台募得經費，讓弱勢孩子到海外實習，拓展國際視野。

今天感恩會透過感謝儀式、影片回顧與溫馨致詞，營造溫暖氛圍，社會局表示，這些幫助來自許多無名英雄累積與信任，將持續努力串聯更多民間力量，擴大支持系統，幫助需要的家庭，陪伴、協助他們穩住腳步，讓台北成為更有溫度、更具韌性的城市。

公益 社會局 愛心餐

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