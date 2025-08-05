新北淡水正德里社區治安研習觀摩 副市長頒「績望並彰」匾額

新北市淡水區人口愈來愈多，要維持良好的治安不僅是要靠辛苦警政人員的努力，社區凝聚的力量，更是能夠發揮更大的作用，淡水區正德里過去不僅是榮獲內政部及新北市政府優質治安社區的殊榮獎項，今天更在市民聯合服務中心大樓舉辦正德里社區治安研習觀摩活動，新北市副市長劉和然更親自出席頒贈「績望並彰」匾額給予里長黃俊雄，並表示正德里展現警民合作的典範，成績卓越，是社區治安營造的學習對象。

新北市副市長劉和然說，無論是參與內政部的26個社區，還是新北市政府的29個社區，這次有55個參與社區治安營造社區，都齊聚一堂來參與研習觀摩，一起學習交流，包括了犯罪預防、社區救災及婦幼安全，最重要的還有防詐騙落實，透過里長的整理報告與經驗，與現場新北市各社區來分享學習。

淡水區正德里長同時也是淡水里長聯誼會長黃俊雄表示，這次相當感謝市府警察局及副市長的支持，還有現場來參與的新北市各里的守望相助隊成員，這次將以去年正德里29位守望相助隊員，在社區治安營造上面的成果來進行分享，包括了，治安社區運作模式及願景、具體做法、整合度及執行力還有創新作法等等，期盼透過這次的觀摩活動，讓大家一起營造更好的社區治安，讓新北市民能夠安居樂業。