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炎夏送清涼 新北雙溪區公所赴共餐送帽宣導防曬

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區公所宣導熱傷害防範，關心長者的健康。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所宣導熱傷害防範，關心長者的健康。 圖／觀天下有線電視提供

今(5))日雙溪區公所由區長劉盈良率隊，前往長源里銀髮共餐活動現場，關心長者健康。因應連日酷熱天氣，公所特別準備漁夫帽一人一頂，送給到場的長輩們，期盼大家外出時能配戴防曬，預防中暑，同時現場也進行熱傷害防範宣導，提醒高齡者保護自身安全。

長源里的共餐活動每月舉辦一次，今天婆婆媽媽們如往常一樣準備了滿桌豐盛美食，讓參與的長者們吃得開心、聊得開懷。區長劉盈良與里內居民熱情互動、一起用餐，現場氣氛溫馨熱鬧。

雙溪區長劉盈良表示，長者是社區的重要寶藏，公所將持續推動長者照顧與健康守護。長源里長陳資郎也感謝區公所對長者的關懷，不僅親自到場問候，還貼心準備實用的防曬帽，讓長輩們感受到真正的用心與溫暖。

防曬 長輩 雙溪區

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