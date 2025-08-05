北市午後強降雨趨緩 12件號誌損壞、積淹水災情

台北市今天午後降下大雷雨，市府表示，目前雨勢已趨緩，截至下午4時共接獲12件交通號誌損壞、積淹水等災情通報，另全市最大時雨量為信義區挹翠山莊的85.5毫米。

台北市政府發布新聞資料表示，午後強降雨影響區域主要集中在文山、信義、內湖、南港及大安區，截至下午4時，台北市災害應變中心共接獲5件交通號誌損壞、3件積淹水及4件其他災情通報，皆已處理完畢。

市府表示，今天的最大時雨量出現在信義區挹翠山莊，達85.5毫米，最大累積雨量則是文山區埤腹，已破百毫米。

市長蔣萬安下午出席公益台北愛心平台感恩會前被媒體堵訪問及災情時表示，市府對此嚴陣以待，皆有即刻掌握災情並積極處理，提醒市民要特別留意自身安全，避免前往低窪地勢的河邊或山坡地區。