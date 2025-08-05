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超大雷雨炸北市...文山區破百毫米 防災三級開設
受到強對流雲系發展影響，台北市今天下午大雷雨，信義文山等區時雨量驚人，台北市災防辦表示，雨量主要集中在文山、信義、內湖、南港及大安區，最大時雨量於信義區挹翠山莊，達85.5毫米，全市最大雨量於文山區埤腹，達109.5毫米。
災防辦表示，下午超大雷雨於14時25分後對流胞逐漸消散，台北市雨勢趨緩。
強降雨期間，台北市災害應變中心接獲交通號誌損壞5件、積淹水災情3件及其他(因瞬間強降雨造成人孔蓋位移)4件，共計12個案件。
災防辦表示，截至下午16時，12件通報的災情案件均已處理完成。
台北市災害防救辦公室表示，今(5)日12時午後對流系統於新北市新店區發展造成短延時強降雨，台北市災害應變中心馬上提升為強化三級開設，立即應變。
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