U-Sport便利再升級 捷運站也能兌換「悠遊卡儲值金」

「U-Sport臺北樂運動」U幣兌換悠遊卡儲值金，便利性再升級！即起不再限於臺北市12座運動中心臨櫃兌換，還能直接於捷運站內的「通用型自動加值機」靠卡兌換，讓運動集得的U幣立即變成搭車或購物的儲值金。臺北市政府體育局游竹萍局長表示，U-Sport自去年推出U幣兌換悠遊卡儲值金後，深受市民會員們喜愛，現更將兌換據點擴大至捷運站，提供更方便的服務，鼓勵市民規律運動，享受「動越多、賺越多」的U-Sport新生活。

北市府體育局表示，「U-Sport臺北樂運動」會員數已突破15萬人，今年除與240家公民營運動場館合作，更首創「U-Walk健康萬步走」計步功能，使民眾在日常的散步、健走、慢跑都能輕鬆「樂集點」集U幣，而所獲得的U幣不僅可折抵運動入場、購買課程、場地租借費用，且只要累積滿100U幣就能兌換為100元悠遊卡儲值金，可用於搭乘大眾運輸工具，或至合作通路消費，使U幣優惠延伸至日常生活，統計至7月，U幣兌換悠遊卡儲值金已超過1,000萬元，佔U幣整體使用率近7成，顯示會員對此項服務的肯定。

體育局指出，為讓會員們能更為便利地將U幣兌換為悠遊卡儲值金，體育局與悠遊卡公司合作，使兌換站點從12座運動中心一口氣擴增至各大捷運站，只要先透過U-Sport臺北樂運動App綁定悠遊卡號，便可至捷運站內的「通用型自動加值機」白色GAVM機台，將完成綁定的悠遊卡放置於感應平臺上，點選「悠遊卡加值金兌換」後再選「U-Sport臺北樂運動U幣兌換」，即可將100U幣轉換為100元儲值金。

游竹萍局長指出，體育局推出U幣轉換為悠遊卡儲值金及電子票券服務，打造以運動折抵消費的U-Sport生活模式，每天有近2.5萬人次的臺北市民使用U-Sport App到館運動集點，如今再將兌換站點擴及至各大捷運站，以更為便民的功能鼓勵市民加入U-Sport行列、養成規律運動習慣；而不僅能透過「樂集點」享受搭公車及捷運、兌換咖啡及百貨禮券等優惠。

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