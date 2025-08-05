新北汙水接管普及率達7成 年成長六都之冠

看不見的地下工程，悄悄翻轉市民生活。新北市水利局今公布，截至7月底，全市汙水接管突破125萬戶，為全台首座接管戶數突破百萬的城市，普及率達70.5%，不僅總戶數全國第一，近年來年成長速度也高居六都之冠。水利局強調，這項工程雖多半藏身地底，卻讓後巷惡臭、老鼠橫行的過往成為歷史，改變已悄然發生。

家住板橋的林姓居民回憶，過去夏天經常有惡臭瀰漫後巷，讓人不敢久留，如今「聞不到怪味了，巷子變乾淨，生活品質真的差很多。」水利局表示，這份改善來自長年穩定推動的污水下水道建設，自107年起，新北每年平均完成約6萬3000戶接管，是其他五都的3至5倍，全國汙水接管戶中，逾三成由新北完成。

新北市水利局長宋德仁指出，這十年來市府團隊像「地底下的忍者龜」，默默解決多達5萬7000戶沉痾個案，施工時經常面臨複雜地權、地下管線等難題。例如土城學府路、汐止水碓街等地，皆為多年未解的「燙手山芋」，經持續溝通與整合，終於逐步突破瓶頸。全市汙水處理率（含公共與專用下水道及建築污水處理設施）已達92.13%，為全國第一。

水利局也同步推動「後巷彩繪計畫」，在完成汙水接管後，結合社區參與與美感營造，讓原本髒亂的後巷煥然一新，至今已完成737條後巷彩繪。宋德仁表示，許多社區因彩繪而凝聚向心力，後巷不再是「後門」，而成為鄰里聊天、串門子的生活空間。

「沒有人喜歡在又悶又臭的後巷工作，但我們知道，只要撐過去，就能讓整個環境變得更好。」一名汙水工程施工人員表示，儘管常被誤會「又在挖馬路」，但他們清楚，這是為市民鋪設一條更好的生活管路。