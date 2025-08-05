台北市中心想設一條人行道為何難? 過程要經過重重關卡

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聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
新生北路二段15巷遭民眾陳情，道路一側遭汽車停車佔用。記者邱書昱／攝影
新生北路二段15巷遭民眾陳情，道路一側遭汽車停車佔用。記者邱書昱／攝影

台北市積極布建行人友善空間，本報接獲民眾來函，台北市新生北路二段15巷弄內，未有繪製標線型人行道，導致行人空間不足。當地里長表示，由於周遭多為老舊住宅，缺乏停車空間；交工處也強調，會持續了解在符合里民停車空間與行人安全間取得平衡。

記者實地走訪，新生北路二段15巷為單行道，確實沒有繪製標線型人行道，且一側有停放汽車及機車格位，不過路幅算寬。另外，雖然緊鄰新生高架橋及新生北路，但上午10時行經車輛不算多。

中原里長羅崇華說，目前沒有接獲民眾陳情，但附近多為老舊社區，沒有地下停車場等空間，但又有停車需求，不過她也會持續了解里民狀況並溝通

交工處設施科長許銓倫說，新生北路二段15巷現況為6公尺寬單行道，交工處於部分人員出入口及部分路段與轉角處繪設禁停紅線，尚可供人車互讓通行，由於考量當地有停車需求，因此針對是否繪製標線型人行道進行問卷調查。

她說，經問卷回收後，過半數住戶認為要維持現況。後續若有需求，將再持續與當地溝通。

至於標線型人行道繪製，許銓倫說，通常是回歸到里長向市府提出需求，安排會勘後，若可達成共識，則由交工處直接錄案施作；但若涉及當地不同意見，才會採取問卷方式調查整合民意。

許銓倫補充，因為繪製標線型人行道至少繪製寬度0.9公尺，並且畫設紅線禁止停車，勢必會壓縮到停車需求，所以才會由交工處透過制式問卷來詢問當地民意，再行討論是否施作。

新生北路二段15巷遭民眾陳情，道路一側遭汽車停車佔用。記者邱書昱／攝影
新生北路二段15巷遭民眾陳情，道路一側遭汽車停車佔用。記者邱書昱／攝影
新生北路二段15巷隔壁的道路同為單行道，但有繪製標線型人行道。記者邱書昱／攝影
新生北路二段15巷隔壁的道路同為單行道，但有繪製標線型人行道。記者邱書昱／攝影

溝通 行人 人行道

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