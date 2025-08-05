北市午後豪大雨！文山區時雨量85毫米 蔣萬安籲民眾暫勿外出

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市、新北市有局部大雨或豪雨，台北市長蔣萬安今出席活動表示，今天文山區時雨量最高來到85毫米，截至下午1時40分，發生積淹水處4件、交通號誌損害1件，災變中心會隨時掌握狀況。

蔣萬安表示，災害應變中心隨時都有回報，文山區一開始雨量較大，時雨量最高來到85毫米，接下來對流雲系會逐漸往士林跟北投，EOC都嚴陣以待，呼籲民眾，這段期間非必要先不要外出，若外出特別留意地面打滑跟低窪地勢的地方，避免前往河邊跟山坡地區。

至於現階段災情，蔣萬安說，截至下午1時40分積淹水事件大約有四件、交通號誌損害約一件，另外還有一些案件目前EOC都即刻掌握且各局處都在處理中。 午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市、新北市有局部大雨或豪雨，台北市長蔣萬安今出席活動表示，災變中心會隨時掌握天氣與災情，呼籲民眾這段期間非必要先不要外出。

記者洪子凱／攝影