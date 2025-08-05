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大雷雨時雨量驚人！北市信義文山這2處列淹水一級警戒
受到強對流雲系發展影響，台北市今天下午大雷雨，信義文山等區時雨量驚人，水利署通報，信義區挹翠站1小時雨量73.5毫米、文山區脾腹站1小時80.5毫米，已發布為淹水一級警戒。
截至下午2時，台北市災害辦公室接獲5件小範圍巷道積水案件通報，尚無重大災情通報。
北市災防辦提醒，氣象署已針對台北市全區發布豪雨特報，北市東南側對流胞已減弱，強對流雲系移入士林及北投山區，預估未來1小時士林及北投山區時雨量約50毫米，市區雨勢將逐漸減弱。
另外，氣象署稍早也針對台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至15時23分；該區域將有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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