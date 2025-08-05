清運掩埋垃圾...永平國小建地下停車場挑戰大 拚明年6月完工

新北市長侯友宜今視察永和區永平國小地下停車場，現正進行地上一層結構體施工，預計2026年6月完工。侯致詞說，興建遇到當年掩埋的垃圾清運、調整校舍等挑戰，不過永和車位一位難求，此處又在市中心地非做不可，到時明年完工後，12月學生就能使用操場。

侯友宜致詞說，永平國小操場要開挖跟萬大中和線LG05站連通的地下停車場，但不隨著捷運期程開挖，提前將地下停車場施工完畢，解決永和車位一位難求情況，而施工過程中也碰到阻力，包括操場下全是當年掩埋的垃圾，需提高經費、調整校舍遇上困難等，但這次是永和唯一可以開發最大量體的停車位，又在市中心非做不可。

侯表示，永平國小地下停車場將提供238汽車位、692機車位，全案統包工程總經費15.7億，中央前瞻補助2億4000萬，其他都是地方自籌。而新北市前瞻停車場核定28案，總經費需求173.28億，中央補助只占51.58億，絕大部分還是地方自籌，現已有19案完工、7案施工中，另外2案五華國小、長福停車場正規畫中。

侯說，現工程進度超前，希望明年永平國小暑假開學前完工、12月學生就能使用操場；交通局長鍾鳴時表示，永平國小地下停車場工程以人本交通做為校園整體規劃重點，包括整合停車場車道、校門口和捷運出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，停車場更有臨停接送區，讓家長在停車場內安全、安心地接送學童。