金華國中砍樹蓋風雨操場 陳情人衝校園抗議

台北市金華國中校內有一整排樹木，包含大王椰子、榕樹、櫻花等，今早遭到砍除，陳情人表示，校方為了要蓋風雨操場所致，今早也到場抗議要求暫緩。北市府據查，該些樹木並非受保護樹木，廠商有先行移植計畫。

陳情人表示，金華國中日前貼出公告，指「信義樓樹木移植移除案」將在今上午8時施工，施工期間請勿停車。由於成員不少都是金華國中等退休老師，對於校方的作法質疑，因此今早到學校抗議。

陳情人說，盤點學校遭砍的數目約有20多株，也有以前家長會捐贈的櫻花樹都無法倖免。由於北市受保護樹規定，只要滿50年樹齡都能提報，因此不少居民開始調閱以往的航照圖，以證明樹齡。

陳情人批評，校方稱樹木會遮擋到籃球場，師生們也贊成要移除興建風雨操場，質疑只是貪圖方便而砍伐樹木。

護樹團體成員潘翰疆表示，日前接獲陳情人情資，相關程序面仍待釐清，不過事件也凸顯出風雨操場的開發，以及樹木保存的重要性，尤其在學校教育現場，更應著重在環境、護樹教育處理。