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新北議會綠黨團集體捐出一日所得 送愛到南部災區
連續豪雨重創中南部多地，新北市長侯友宜兩度派人車機具支援災區，日前也以個人身分捐1個月所得賑災。民進黨新北議會黨團今天也助一臂之力，黨團總召廖宜琨號召同黨議員響應捐一日所得，合計近11萬元，盼能盡一分心力，協助南部鄉親早日重建家園度過難關。
廖宜琨說，極端天氣下南部災情嚴峻，本著「同島一命」精神，在賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人陸續捐出1月所得後，黨團議員也響應捐款一日所得。不少議員、同仁老家位於南部受災區，感受到災後的無助與迫切需求，災難無分縣市黨派，期盼這份捐助能為災民帶來即時的溫暖，幫助災民盡快完成重建、重返家園。
副召蘇錦雄表示，此次丹娜絲風災造成台南嘉義嚴重災損，許多房舍屋頂掀飛、家園毀損，災民急需各界援助，日前有議員募集帆布送往災區，有議員組隊赴台南幫忙救災。面對天災時，唯有團結互助才能共度難關，讓受災鄉親感受到來自全台的溫暖與力量，共同幫助受災民眾盡快恢復正常生活。
幹事長山田摩衣表示，無論地域距離有多遠，台灣是一個家，南北同心，才能共度難關。書記長顏蔚慈說，捐款不嫌少、愛心不嫌多，災後許多受災戶面臨屋損、淹水、生活物資短缺等困境，重建路途遙遠而艱辛，南台灣風災情況讓人心疼，台灣人要彼此扶持，發揮守望相助精神。
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