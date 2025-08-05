快訊

獨／起底！砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌曾涉台北萬華鑽石大樓槍擊案

國家級警報響！雙北雨彈升級「豪雨特報」 氣象署：慎防冰雹、雷擊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

聽新聞
0:00 / 0:00

新北議會綠黨團集體捐出一日所得 送愛到南部災區

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
民進黨新北議會黨團總召廖宜琨號召同黨議員響應捐一日所得，合計近11萬元，盼協助南部鄉親早日重建家園度過難關。圖／民進黨新北議會黨團提供
民進黨新北議會黨團總召廖宜琨號召同黨議員響應捐一日所得，合計近11萬元，盼協助南部鄉親早日重建家園度過難關。圖／民進黨新北議會黨團提供

連續豪雨重創中南部多地，新北市長侯友宜兩度派人車機具支援災區，日前也以個人身分捐1個月所得賑災。民進黨新北議會黨團今天也助一臂之力，黨團總召廖宜琨號召同黨議員響應捐一日所得，合計近11萬元，盼能盡一分心力，協助南部鄉親早日重建家園度過難關。

廖宜琨說，極端天氣下南部災情嚴峻，本著「同島一命」精神，在賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人陸續捐出1月所得後，黨團議員也響應捐款一日所得。不少議員、同仁老家位於南部受災區，感受到災後的無助與迫切需求，災難無分縣市黨派，期盼這份捐助能為災民帶來即時的溫暖，幫助災民盡快完成重建、重返家園。

副召蘇錦雄表示，此次丹娜絲風災造成台南嘉義嚴重災損，許多房舍屋頂掀飛、家園毀損，災民急需各界援助，日前有議員募集帆布送往災區，有議員組隊赴台南幫忙救災。面對天災時，唯有團結互助才能共度難關，讓受災鄉親感受到來自全台的溫暖與力量，共同幫助受災民眾盡快恢復正常生活。

幹事長山田摩衣表示，無論地域距離有多遠，台灣是一個家，南北同心，才能共度難關。書記長顏蔚慈說，捐款不嫌少、愛心不嫌多，災後許多受災戶面臨屋損、淹水、生活物資短缺等困境，重建路途遙遠而艱辛，南台灣風災情況讓人心疼，台灣人要彼此扶持，發揮守望相助精神。

議員 災民

延伸閱讀

綠營指新北超收應普發現金 侯友宜：一碼歸一碼

獨／陳偉杰喊告綠營助理 求償23918元引吃瓜群眾好奇

蘇巧慧、張宏陸催罷免投票 直搗葉元之本命區

危害民主、組織犯罪！綠批「罷免案多人遭訴」：朱主席不用負責嗎？

相關新聞

雷雨交加！北市信義文山等6區暴雨 估時雨量可達百毫米

受強對流雲系發展影響，北市災防辦強降雨警示。目前北市東南側對流胞已完成合併，文山及信義區10分鐘雨量達20毫米以上，預估...

金華國中砍樹蓋風雨操場 陳情人衝校園抗議

台北市金華國中校內有一整排樹木，包含大王椰子、榕樹、櫻花等，今早遭到砍除，陳情人表示，校方為了要蓋風雨操場所致，今早也到...

清運掩埋垃圾...永平國小建地下停車場挑戰大 拚明年6月完工

新北市長侯友宜今視察永和區永平國小地下停車場，現正進行地上一層結構體施工，預計2026年6月完工。侯致詞說，興建遇到當年...

新北議會綠黨團集體捐出一日所得 送愛到南部災區

連續豪雨重創中南部多地，新北市長侯友宜兩度派人車機具支援災區，日前也以個人身分捐1個月所得賑災。民進黨新北議會黨團今天也...

影／批市地重劃為惡法 黎明幼兒園長林金連今法院高喊：還地於民

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，台中高分院近日才認定前立委楊文欣等人以富有公司決策會成員...

身障者「大寶貝」也能找保母 新北鼓勵家屬尋求喘息資源

新北身障人口多達18萬5千多人，家有年滿18歲以上身心障礙者，若無法送到小作所或日照中心，父母又必須工作，無人照顧該怎麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。