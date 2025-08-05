影／批市地重劃為惡法 黎明幼兒園長林金連今法院高喊：還地於民

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，台中高分院近日才認定前立委楊文欣等人以富有公司決策會成員身分，違法取得萬坪抵費地，沒收8854坪土地，而黎明幼兒園長林金連不同意拆遷，打民事訴訟十餘年，今天在台中高分院前，與聲援團體一起抗議，市地重劃法為惡法，法院應儘速判決，「還地於民」。

林金連說，市地重劃法是惡法，只要透過重劃會二分之一的地主同意，就可以強迫其他不同意的地主參與重劃，戕害人民權益，而該法從台中市發源，蔓延全國，讓全國各地的縣市政府，透過自辦重劃土地徵收「搶人民的土地」，不能接受，對該惡法對抗已十多年，咬緊牙關撐了這麼久，影響我家庭、工作、尊嚴迄今，希望政府要廢掉市地重劃這個惡法。

政治大學教授徐世榮也說，最高法院民事大法庭在今年5月已裁定，明確指出若重劃會存在人頭灌票、理監事選舉違法，或程序瑕疵等情形，該重劃會不成立及決議即屬無效，此案對自辦重劃案件是重要，且保障土地所有權人的權利裁定，對未來仍持續的訴訟上有相當的幫助。

黎明幼兒園長林金連今天在台中高分院開庭前，先在法院前與政治大學教授徐世榮、時代力量發言人鄭宇焱、小民參政歐巴桑聯盟、台中居住正義關懷聯盟等20多人，高舉「違法重劃應無效」、「守住黎明幼兒園」、「還給人民土地正義」等旗幟標語，呼籲市府正視市地重劃法是惡法，不應站在旁觀者的監督角度，侵害人民權益。

已故前立法委員楊文欣涉入台中市黎明自辦市地重劃案，遭控利用人頭地主虛增拆遷補償費及公共設施工程費，藉此取得大量抵費地，更一審在7月22日，由台中高等法院更一審宣判，重新認定其中約8854坪土地為犯罪所得，依法宣告沒收，估計市值約70億元。