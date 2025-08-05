身障者「大寶貝」也能找保母 新北鼓勵家屬尋求喘息資源

新北身障人口多達18萬5千多人，家有年滿18歲以上身心障礙者，若無法送到小作所或日照中心，父母又必須工作，無人照顧該怎麼辦？新北社會局推家庭托顧服務，猶如請保母幫忙，家屬負擔部分費用，其餘由政府埋單，盼能幫家屬適度喘息。

照顧身心障礙者壓力大，若沒有其他隊友分擔，一旦身心俱疲易生憾事。中央、地方有不少喘息服務資源，新北社會局統計，2022年至2025年6月，身障者家庭托顧服務受益者累計3986人次，仍有不少家庭獨自扛照顧壓力，遲遲沒求助。

社會局長李美珍說，新北身障人口多，加上幅員遼闊，為讓身障者得以就近接受到福利資源，已布建60家社區式服務據點，包含33家小作所、18家日照中心、9家社區居住；另有11家服務中心，涵蓋29區。針對一些生活自理能力不足的身心障礙者，推出家庭托顧服務，委託社團法人新北市智障者家長協會、健宜居家長照、家安居家長照機構辦理。

位在五股區御史路的家庭托顧服務者董珮彤的二女兒也是自閉症患者，她談到，女兒就讀新北市立特殊教育學校（原林口啟智學校），結識許多家長，當這些孩子畢業後，沒地方可去時，父母又必須工作養家，白天沒人照顧，該怎麼辦？由於她是基督徒，向神禱告得到應許，加入新北市智障者家長協會，成為家庭托顧服務者。

董珮彤在住家一樓照顧3名重度自閉症患者，幾乎都無口語能力，她運用各式教具輔助教導，甚至自製臉譜張大口的道具，將水果、麵條等做成立體圖卡，讓孩子練習夾入口中，訓練飲食情境。

3名受照顧者當中，小鈞一開始只會將各色小圓餅塞入罐子，慢慢學會用顏色分類。哲哲來自單親家庭，雖無法表達，但他可以在半小時內完成一幅100片的拼圖，進步到200片也難不倒他。宣宣具有高張情緒的行為，在家常抓傷自己，經與家長討論之後採取適當的身體保護措施。

擔任家庭托顧服務者的挑戰不小，董珮彤說，因為自己孩子也是自閉症，更能同理家屬的心情，她的丈夫、小女兒也會下場協助，她坦言，遇到挫折時，還好有信仰的力量支撐她走下去。。

身心障礙福利科長楊貴閔表示，家庭托顧服務需經社工需求評估，收托的起迄時間由托顧服務員與家屬協商，以全日托或半日托為原則，提供身體照顧、生活照顧及安全照顧等。也歡迎具有教保員、照服員資格者，或領有家托員結業證書者加入服務的行列。