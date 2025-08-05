躺著就中獎？這縣市省電賺翻 有人一口氣抱走10萬元

北市響應2050淨零排放，繼去年「節電3%獎百萬」抽獎活動總獎金300萬元，今年擴大至400萬元，一年抽獎2次。環保局說，今年上半年參與戶數是去年同期2倍、節電量也達2.7倍，中獎名單已出爐，最高10萬元。

去年活動上半年有6468戶用電戶參與，總節電量達71.5萬度。今年同期則有1萬2877戶參加，其中7557戶成功較去年同期節電含節電率達3%以上家戶，累計節電量達195.7萬度，減碳量近93萬公斤；不只參加戶數是去年同期2倍，節電量也達2.7倍。

該活動總獎金400萬元，總獎額400名，每半年抽獎一次。上半年200位幸運得主日前已出爐，頭獎10萬元5名、二獎3萬元、三獎1萬元30名、四獎5000元150名，得獎名單已公布在活動官網。環保局即日起陸續聯絡得獎者，依活動規定，得獎者須提供相關證明文件、簽具收據等方可領獎。

環保局表示，市民只要日常生活中落實簡單的節電行為，如設定冷氣溫度於26至28℃間、拔掉不使用的電器插頭、選用節能標章或環保標章的家電或商品，就能輕鬆做到節能減碳。