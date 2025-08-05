聽新聞
0:00 / 0:00
躺著就中獎？這縣市省電賺翻 有人一口氣抱走10萬元
北市響應2050淨零排放，繼去年「節電3%獎百萬」抽獎活動總獎金300萬元，今年擴大至400萬元，一年抽獎2次。環保局說，今年上半年參與戶數是去年同期2倍、節電量也達2.7倍，中獎名單已出爐，最高10萬元。
去年活動上半年有6468戶用電戶參與，總節電量達71.5萬度。今年同期則有1萬2877戶參加，其中7557戶成功較去年同期節電含節電率達3%以上家戶，累計節電量達195.7萬度，減碳量近93萬公斤；不只參加戶數是去年同期2倍，節電量也達2.7倍。
該活動總獎金400萬元，總獎額400名，每半年抽獎一次。上半年200位幸運得主日前已出爐，頭獎10萬元5名、二獎3萬元、三獎1萬元30名、四獎5000元150名，得獎名單已公布在活動官網。環保局即日起陸續聯絡得獎者，依活動規定，得獎者須提供相關證明文件、簽具收據等方可領獎。
環保局表示，市民只要日常生活中落實簡單的節電行為，如設定冷氣溫度於26至28℃間、拔掉不使用的電器插頭、選用節能標章或環保標章的家電或商品，就能輕鬆做到節能減碳。
環保局鼓勵民眾節電省電費支出，還有機會抱走大獎。活動每半年各舉辦一次抽獎，下半年7至12月用電度數較去年同期減少3%含以上住戶，即符合抽獎資格。還未參加的民眾也可至官網填寫姓名、用電戶名、住宅電號、手機號碼與聯絡地址等基本資料抽獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言