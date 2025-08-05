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不想人擠人來這裡！大稻埕夏日節隱藏版賞煙火熱點曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市工務局衛工處特別推薦隱藏版賞煙火熱點迪化汙水處理廠休閒運動公園的跨堤景觀平台，在居高臨下視野中，俯瞰煙火施放區，搭配河面倒影，絢爛煙火盡收眼底。圖／北市衛工處提供
北市工務局衛工處特別推薦隱藏版賞煙火熱點迪化汙水處理廠休閒運動公園的跨堤景觀平台，在居高臨下視野中，俯瞰煙火施放區，搭配河面倒影，絢爛煙火盡收眼底。圖／北市衛工處提供

大稻埕夏日節明登場，如不想擠進大稻埕碼頭人擠人，北市工務局衛工處特別推薦隱藏版賞煙火熱點迪化汙水處理廠休閒運動公園的跨堤景觀平台，在居高臨下視野中，俯瞰煙火施放區，搭配河面倒影，絢爛煙火盡收眼底。

迪化汙水處理廠廠長黃邰聰表示，該廠為全國最大的二級汙水處理廠，每日處理量高達50萬噸，廠區採半地下化設計，地面空間規畫為兼具遊憩、運動與景觀功能的休閒運動公園。民眾不妨提前前來園區，享受球場運動設施，欣賞淡水河岸夕陽景致，再銜接夜晚的煙火盛會，規畫一個更豐富的行程。

衛工處指出，今年大稻埕煙火於8月6日、13日、20日及30日每晚8點精彩施放煙火，每場煙火皆以不同主題呈現，8月30日壓軸煙火秀更是盛大登場，施放長達800公尺寬的「千輪煙火」，呈現如孔雀開屏般的壯麗視覺，結合愛心造型煙火、金色柳樹煙火、銀白瀑布煙火，以及震撼的水上爆破與高空煙火，點亮整個台北夜空。

建議民眾搭乘大眾運輸前往「迪化汙水處理廠附設休閒運動公園」。公車建議搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達；捷運於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「汙水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。

北市工務局衛工處特別推薦隱藏版賞煙火熱點迪化汙水處理廠休閒運動公園的跨堤景觀平台，在居高臨下視野中，俯瞰煙火施放區，搭配河面倒影，絢爛煙火盡收眼底。圖／北市衛工處提供
北市工務局衛工處特別推薦隱藏版賞煙火熱點迪化汙水處理廠休閒運動公園的跨堤景觀平台，在居高臨下視野中，俯瞰煙火施放區，搭配河面倒影，絢爛煙火盡收眼底。圖／北市衛工處提供

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