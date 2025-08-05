大稻埕煙火明天登場 搭配親子限定活動..爆玩台北3天2夜

大稻埕夏日節明登場，今年三大亮點除煙火秀；還有動力火車等人氣樂團開唱；今年適逢「玩具總動員」30周年，迪化街也打造限定「大稻埕復古玩具店」，延平河濱公園河岸也有胡迪、三眼怪等主題裝置，吸引許多民眾打卡。

北市觀傳局表示，去年大稻埕煙火活動，周邊商圈業績明顯成長，其中旅館平日住房率也提升逾三成，顯見帶狀活動有助帶動觀光與活絡消費。今年北市府則推薦民眾搭配多個親子場域限定活動，不妨安排三天兩夜親子遊，留宿台北深度體驗城市魅力。

觀傳局長余祥表示，8月6日晚間6時起，大稻埕將舉辦以「千埕萬語」為主題的舞台表演，邀金曲獎得主動力火車以及羊駝小姐、薩麥爾SMY等人氣樂團輪番登台；晚間8時則施放長達300秒的主題煙火「萬紫埕紅」，從白天遊逛商圈、打卡街區及童趣造景，到夜晚欣賞煙火與沉浸音樂盛會。

迪化商圈的「大稻埕復古玩具店」則以熊抱哥、三眼怪等人氣角色主題造景活化紅磚老街與百年商號，8月6日至30日的大稻埕夏日節活動期間，延平河濱公園河岸邊也設置4座主題造景，包括胡迪與玩具夥伴們搭摩天輪、趣味十足的玩具小攤和巴斯光年及三眼怪組合、熊抱哥與甜美草莓愛心牆等，打造吸睛打卡熱點。

余祥建議民眾安排三天兩夜親子遊，周三白天走訪迪化街、大稻埕碼頭等，晚上欣賞煙火秀；周四享受「台北親水節」、「台北市立兒童新樂園」期間限定的「樂Fun水樂園」，可再順遊天文館、美崙公園等，夜晚逛士林等夜市品嘗小吃；周五逛「國立台灣科學教育館」、「國立台灣藝術教育館」、「台北市立動物園」等，也可到「台北小巨蛋冰上樂園」體驗滑冰。