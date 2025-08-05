淡水漁人碼頭煙火秀連3個周日登場 觀賞點秘境大公開

2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀將在8月10日、17日及24日連續3個周日晚間8時登場，主辦單位提醒，活動會場淡水漁人碼頭周邊下午4時起至晚間10時有交通管制，建議搭淡海輕軌或公車前往。除主會場漁人碼頭，漁人碼頭至淡水第一漁港的淡水河沿岸及左岸八里都是不錯觀賞點，可從不同角度欣賞漁人碼頭主題煙火，也能逛特色市集、木棧道商店街，感受浪漫夏夜。

民眾關注煙火最佳觀賞點在哪？主辦單位建議，民眾可至漁人碼頭活動會場的觀海廣場及木棧道，是最接近煙火第一排，能感受現場震撼，一旁福容飯店前的環港步道亦可近距離觀賞煙火，另漁人碼頭周邊的滬尾休閒園區前方的油車口木棧道、淡水第一漁港、左岸八里的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，也是觀賞煙火及河岸景致的好地點。若開車前往八里觀賞煙火，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時依現場員警、義交指引，將車停放至博物館路路邊車格及停六平面停車場。

8月10、17、24日煙火秀當天自下午4時起至晚間10時，漁人碼頭周邊進行交通管制，措施包含汽、機車禁止進入中正路二段51巷、漁人碼頭前哨（第一出入口）；腳踏車禁止進入（包含牽行），漁人碼頭周邊 YouBike 站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站）暫停開放腳踏車借還車，腳踏車要停至沙崙路腳踏車臨時停放區；汽、機車一律從後哨（第二出入口）進出漁人碼頭；紅26公車將不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站牌（中正路一段87巷8弄）上、下車，再步行約10分鐘進漁人碼頭。

若要自開車，漁人碼頭港區內停車場煙火秀當日自上午10點起採進場一次性收費（小客車一次90元），無30分鐘免費優惠；港區內停車場滿載時，將禁止車輛進入漁人碼頭，並開放港區外圍部分道路（觀海路、濱海路三段、沙崙路一段）路邊停車（不包含紅線區域），可依現場員警、義交指引至路邊停放；另漁人碼頭港區外還有計時收費的淡水沙崙段平面停車場供民眾停車。

散場時，離場車輛一律由漁人碼頭後哨（第二出入口）出場；前哨（第一出入口）至中正路二段51巷設置為行人專屬的散場動線，將行人分流成搭輕軌、步行及搭公車3條管制路線，民眾要配合現場工作人員指揮分流離場。