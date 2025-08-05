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不是台大..北市大學周邊套房 這區最貴分租雅房動輒破萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北醫學大學周邊獨立套房最貴，中位數達2萬3；其次師大周邊獨立套房月租中位數為1萬9。至於台灣大學、台灣科技大學、師大公館校區、北科大周邊的獨立套房租金行情為1萬8左右。本報資料照片
台北醫學大學周邊獨立套房最貴，中位數達2萬3；其次師大周邊獨立套房月租中位數為1萬9。至於台灣大學、台灣科技大學、師大公館校區、北科大周邊的獨立套房租金行情為1萬8左右。本報資料照片

北市學生租屋族多，為透明租金行情，「台北地政找房＋」平台全新推出大專院校租金地圖，各校周邊租屋行情一次看，其中台北醫學大學周邊獨立套房最貴，中位數達2萬3；其次師大周邊獨立套房月租中位數為1萬9。

至於台灣大學、台灣科技大學、師大公館校區、北科大周邊的獨立套房租金行情為1萬8左右；東吳大學城中校區獨立套房月租金中位數為1萬5。

除了獨立套房行情，平台也列有分租套房、分租雅房租金中位數行情。如果租屋預算不多，北市大專院校周邊的分租雅房租金行情，以東吳大學城中校區租金中位數6千5百元最低、其次為北市大博愛校區分租雅房行情中位數為6千8百元；台大城中校區分租雅房月租為7500元。至於其他大專院校周邊分租雅房月租中位數都得破萬元。

台北市的大專院校租金地圖，是彙整歸納北市轄內31所大專院校，運用地理資訊系統(GIS)環域分析技術，統計校園周邊1公里內近1年租賃實價登錄資料，並整合附近生活機能與公共設施資訊。

住商機構不動產企研室公關主任賴志昶分析，北醫周邊之所以租金高，分析是因接近信義精華區、生活機能佳，導致租金較高，尤其大專院校周邊若位市中心，就不只會吸引到學生，也會吸引上班族來租，租屋市場就會相對熱絡、相對提高租金。

至於學生若要找比較便宜的租屋物件，也有可能會往周邊租金較便宜區域，如搭捷運幾站到三重、萬華等地區租房子。至於大專院校周邊許多分租雅房動輒破萬，賴分析，除生活機能佳，還有可能是因有租屋補貼等，導致拉高租金。

「台北地政找房＋」平台全新推出大專院校租金地圖。引用自「台北地政找房＋」。
「台北地政找房＋」平台全新推出大專院校租金地圖。引用自「台北地政找房＋」。

套房 雅房 北市

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