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龍洞灣潛客多 漁船示警引熱議

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險，專程駕船出港示警。圖／潛水教練阿岳提供
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險，專程駕船出港示警。圖／潛水教練阿岳提供

東北角龍洞灣夏季潛水爆量衍生亂象，有漁民憂心遊客靠近航道出意外，專程駕船喊話示警。貢寮區漁會總幹事林麗美建議設置海上浮標，讓海面界線更明確，對雙方都好；東北角管理處表示，浮標會受潮汐、海浪或颱風位移，可行性不高，將研議其他方案。

墾丁、蘭嶼海域今年分傳潛水人員遭船隻撞擊致死傷意外，7月27日有人在龍洞灣拍下漁船接近自由潛水客畫面，上傳社群引關注。台灣自由潛水發展協會說，此事件暴露我國人船接觸規範不夠嚴謹，危機反覆上演。

林麗美說，東北角管理處開放民眾到海域玩水，建議要靠岸邊，避開漁船航道，船長告訴她，7月27日當時距遊客約10公尺，拍攝角度讓人誤以為人船很接近。

龍洞灣8月2日又來一票潛水遊客，海面上浮球範圍擴大，漁民憂若剛好有漁船返航，7月27日場景會重現，加深外界誤解，專程花費油料和時間，駕船出港示警。

「這裡是航道，別游那麼出來，撞傷你們怎麼辦？誰要負責？」漁民對潛水民眾大喊，隨即掉頭進港。潛水客拍下傳在社群，引熱議。

林麗美建議，東北角管理處既然畫設開放遊憩水域，應做浮球或浮標，避免遊客跨越界線進入漁船航道。此訴求之前開會建議過，管理處遲遲沒做。林也說，漁民以海維生，民眾是玩水，部分潛水教練沒留意學員遊憩水域，怪罪航道上的漁船，對漁民不公平。

新北漁業處表示，東北角風管處已在龍洞灣水域公告禁止水域遊憩活動範圍，漁業者日前也函請管理處，在公告範圍周邊設置浮標標示，以利船主及民眾識別。

陳姓潛水玩家說，龍洞灣畫設靠近和美國小這側潛水海域深10至15公尺，適合初級潛水者，進階潛水要25到30公尺，台灣自由潛水夯，政府應提供更安全環境。

貢寮

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