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審計檢討南港生技BOT案 市府：完成進駐

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
負責營運的世康開發公司已在共用儀器累積認列金額超過8千萬元，圖為共用儀器室。圖／台北市產發局提供
負責營運的世康開發公司已在共用儀器累積認列金額超過8千萬元，圖為共用儀器室。圖／台北市產發局提供

北市南港生技產業聚落開發BOT案，遭審計報告檢討，營運單位未依契約時間，調查生技廠商設備興建，產業空間也低於投資，質疑市府未積極督促。產發局回應，生技產業實驗室及小型試量產空間裝修較複雜，所需時間長，現已完成進駐。

審計部報告指出，北市產發局依促參法，2018年由民間機構以BOT方式簽興建北市南港生技園區，已在2023年3月啟用，投資金額98億3806多萬元。不過，依照契約，營運方要在營運日後1年內，啟動詢問企業實際需求品項、細部規格調查及評估結果，相關調查卻延宕至去年10月才進行。

另，依投資契約，產業空間、實驗室與小型試量產工廠使用的樓地板面積，不得低於總樓地板60%。經查，生技廠商從2023年4月進駐，到隔年10月，取得室內裝修合格證明者有13件僅占園區54%，有待檢討。

產發局表示，進駐廠商依需求室內裝修，因生技產業特性，相關實驗室及小型試量產空間裝修較為複雜，才會營運滿1年仍無法檢核。不過截至今年7月底，產業空間總計45戶，36戶已完成裝修，使用比率為78%。

至於營運機構從2022年3月起，即啟動調查潛在進駐廠商相關設備需求，因裝修所需時間長，共用儀器室的規畫及建構在營運起始日1年內完成，也符合期程。

產發局表示，共用儀器累計認列已逾8千萬元，將依投資契約，由民間機構於各年度計畫書，提報預計採購計畫，經市府同意後執行。

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