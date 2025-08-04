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男子被控販售學童個資　北市刑大：積極偵辦中

中央社／ 台北4日電

媒體報導1名男子涉嫌販售北市國中小學生個資給補教業者，市長蔣萬安之子的母校也在內，蔣萬安今天對此未做回應。台北市刑大則表示，已積極偵辦中。

鏡新聞報導，1名邱姓男子涉嫌長期販售國中、小學童個資給補教業者，內容包括生日、住址，連蔣萬安之子的母校也在其中。對此，蔣萬安今天上午出席台北市地政局記者會活動時，對於媒體提問此事，未正面回應。

台北市政府警察局刑事警察大隊則表示，已組成專案小組積極偵辦中。

北市教育局則發布新聞稿說明，若有未經個人同意提供個資，卻接獲補習班招生電話，可記錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，必要時可錄音，並與補習班約定試聽時間、聯絡方式、試聽地點等，然後將相關資料提供教育局。

教育局說，接獲民眾提供資料後，會依個人資料保護法規定，協助向補教業者查詢個資來源，必要時依相關事證派員稽查補習班；若業者未能說明個資取得來源，也無法舉證取得過程已獲當事人同意，即屬違反個資法，將依法裁處罰鍰最高50萬元。

教育局表示，民國112年至今，依個資法裁罰補習班案件共49件，罰鍰總額逾新台幣240萬元。

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