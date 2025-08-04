北市銀髮族運動會9月27日登場　即日起開放報名

台北市體育局今天表示，2025台北市銀髮族運動會將於9月27日登場，即日起60歲以上的市民或在北市工作的朋友，可洽12行政區公所報名，盼延續2025世壯運的運動熱潮。

北市體育局發布新聞稿表示，今年賽事方面分為團體趣味競賽、個人徑賽及單項運動體驗3大種類。台北體育館將舉行團體趣味競賽，項目有「頂天立地」、「豆襪球擲準」、「飛盤高爾夫」、「白浪滔滔」，透過團體遊戲促進銀髮族肢體協調、平衡感與敏捷性。

台北田徑場則將舉辦個人徑賽與單項運動體驗，其中個人徑賽包含200公尺、12分鐘跑走，並特別辦理「匹克球」及「芬蘭木柱運動」單項運動體驗，提供長者接觸更多元的運動項目。

體育局說，現場另規劃設置各式攤位，包括市政宣導、體適能檢測、視障按摩等，歡迎市民相約前往闖關。