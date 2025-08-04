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父愛如山 新北汐止區公所表揚41位模範父親

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
爸爸可能不善表達，但他們的愛藏在默默的行動中，祝所有爸爸們父親節快樂。 圖／觀天下有線電視提供
爸爸可能不善表達，但他們的愛藏在默默的行動中，祝所有爸爸們父親節快樂。 圖／觀天下有線電視提供

再過幾天就是父親節汐止區公所在11樓禮堂舉辦模範父親表揚大會，這次共有41位模範父親開心接受表揚，當天許多家人陪同一起來，今年會場佈置的很特別，是以充滿故事與情感的「回憶列車」為主題，象徵爸爸就像列車長一樣，默默承載一家人的幸福，現場溫馨又熱鬧。

長安里運動舞蹈班的媽媽們，帶來熱情有活力的演出，為活動揭開序幕，父親節前夕，汐止區公所表揚由每個里選拔出的模範父親，現場包括汐止區長、民意代表都來獻上祝福。

汐止區長林慶豐表示，今年一共有41為模範父親齊聚一堂，其中有3位代表新北市的市級模範父親，包括北山里顏金田先生、新昌里王清風先生、秀峰里楊定國先生，而41位當中，最年長的是厚德里87歲林連欉先生，最年輕的是湖光里59歲劉坤華先生。現場佈置主題，跟爸爸們一起搭上充滿故事與情感的「回憶列車」，爸爸們就像列車上那位沉穩的駕駛，始終帶領著家人穩定向前，爸爸可能不善表達，但他的愛藏在默默的行動中。每位模範父親在各行各業以及家庭中都非常成功，是大家的表率，祝所有爸爸父親節快樂。

忠山里模範父親張恆說，很開心里長這次能夠推薦為模範父親，這是一輩子的榮譽，在家庭裡頭，爸爸扮演的角色，可能比媽媽少很多，以自己來說，年輕的時候，因為工作很少在家，所以，回到家對孩子是比較嚴苛的，但還是可以跟大家分享，只要家庭有愛，讓家庭充滿了愛，家就會欣欣向榮。

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