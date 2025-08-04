新北汐止福安宮捐贈救護車 在地救護如虎添翼

為了回饋地方，並且提升汐止在地救災救護效能，汐止區福安宮，捐贈了一部最先進、價值近400萬的高頂救護車給新北市政府消防局，捐贈典禮上，由消防局第六大隊副大隊長代表受贈，並且致贈感謝狀表達對捐贈者的謝意，感謝廟方善心義舉，讓救護人員如虎添翼。

汐止區福安宮主委蘇樹木表示，這次捐救護車給新北市政府消防局第六大隊汐止分隊，主要是從接土地公廟主委後，和委員們就一直想朝慈善愛心去做，長期以來信徒們都會捐香油錢，這次就用來做愛心添購救護車一台，金額是390萬8千，除了車子之外，裡面都是最先進的救護裝備，很高興捐贈儀式上，有不少信徒、民意代表一起來參加，捐車給消防隊，讓他們在救災救護添利器，未來會持續做慈善、關心弱勢。

福安宮主祀福德正神，相傳於1946年設立，是當地重要的信仰中心，長期秉持關懷地方、熱心公益的宗旨。這次得知消防局第六救災救護大隊汐止分隊救護車已經到了汰換年限，特別捐贈1輛高頂救護車。

消防局第六大隊副大隊長李建霖指出，消防局將持續提供完善的緊急救護服務，也期望透過捐贈者的善行義舉拋磚引玉，讓社會大眾更重視救災救護品質，打造更安全的社會。