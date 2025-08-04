夏天草長的快 新北汐止長青里長背機器除草美化
夏天到了，除了飆高溫，雜草似乎也長的特別快，汐止區長青里位處五指山區，除了植栽綠美化，也要勤除草，里辦公處自己添購了除草機，當草長長了，里長、志工就會背起重重的機器，除草整理環境。
夏天到了，再加上最近都有陣雨，雨一下，草似乎長的特別快，在長青里一處由里辦公處認養的綠地，才一陣子沒除，只見一眼望去雜草叢生，所以，這一天里長就搬出了除草機，自己先除草去，等到星期六里內環保日，志工就會出動一起除草，整理環境。
長青里長陳建興表示，位處山區雜草長的很快，只要下雨過後，草就長的很長，這處認養地主要都是里內的志義工在除草，里辦公處自己有購置割草機，這幾年都是和志義工自己除草，雖然背著除草機充電的電池很重，但只要草長起來，志義工都會來協助，真的很辛苦，很感謝他們。
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