夏天草長的快 新北汐止長青里長背機器除草美化

為了回饋地方，並且提升汐止在地救災救護效能，汐止區福安宮，捐贈了一部最先進、價值近400萬的高頂救護車給新北市政府消防局，捐贈典禮上，由消防局第六大隊副大隊長代表受贈，並且致贈感謝狀表達對捐贈者的謝意，感謝廟方善心義舉，讓救護人員如虎添翼。

2025-08-04 18:19