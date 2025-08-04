新北淡水區公所模範父親表揚 樹立家庭與社會奉獻典範
父親節將至，淡水區公所日前於淡水區行政大樓大禮堂舉辦模範父親表揚大會，共有29位優秀的模範父親們，在立委、議員、區長、里長及長官貴賓們的共同祝賀下，一起接受表揚的殊榮與肯定。其中，譽滿鄉里的模範父親陳健郎，過去熱心公益數十年，這次不僅代表淡水中興里，更代表淡水區，成為模範父親接受表揚。
模範父親陳健郎表示，其實天下的父親與母親，對子女付出辛苦的程度都是一樣的，而家中的子女也沒讓他失望，在職場上更感謝許多人的鼓勵支持。陳健郎，出身淡水清寒農家，從小刻苦耐勞，進入淡水第一信用合作社服務，憑藉誠信與勤懇，深耕公關要職，熱心公益，不論平日假日，無償協助鄉親婚喪喜慶及社團活動，深受地方愛戴。並於2018年獲《天下雜誌》專題報導，這份殊榮是他深耕多年的最佳證明。家庭方面，他與妻子教育孩子們皆事業有成，子女也各自組織幸福家庭。陳先生以「誠信為本，廣結善緣」為人生信念，常自勉「有緣來結緣，互相要惜緣」，珍惜每段緣分，樂善好施。他教導有方，子女皆有成就，加上他長年助人為樂，行孝行善的典範，獲選模範父親，實至名歸。
淡水區長陳炳仲表示，近年來淡水人口不斷增長，今年淡水29位模範父親，是在眾多鄰里鄉親們之中，萬中選一，發掘他們優秀的事蹟，脫穎而出接受表揚，相當難能可貴。年紀最輕的有55歲，最年長的高達91歲，平均年齡73.6歲，大部分都已經當阿公了，但也有更多優秀的爸爸們，默默的為子女耕耘，為家庭社會貢獻一己之力，非常感謝每一位爸爸無私的付出，他們偉大感人的事蹟與不為人知的奮鬥歷程，是值得大眾效法與敬佩的典範，也期勉為人子女，平常多陪伴爸爸，珍惜兒時迄今與爸爸相處的每一刻時光，也預祝全天下的爸爸，父親節快樂。
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