攜手基隆監理站 新北金山區公所辦暑期機車考照

金山區公所攜手交通部公路局臺北市區監理所基隆監理站辦理機車在地考照服務，今年場次總共有122人考照，及格67人，及格率55%，而通過筆試與路考的用路人，隨即透過行動監理站服務取得熱騰騰剛出爐的駕照，立刻就可以合法上路，相當的即時與便捷。

在行動監理車駛進金山區運動休閒廣場後，上百位在地民眾頂著烈日陽光準備考駕照。初次考領機車駕照的考生完成2小時的道路交通安全講習後，由監理站人員解說路考相關規定再依序參加筆試及路考。

金山區長劉昌松表示，金山區的民眾一般若是要進行機車考照，必須大老遠跑到基隆監理站辦理，來回路程很遠，加上筆試和路考，往往要耗掉半天以上的時間。公所每年都極力向基隆監理站爭取於暑假期間辦理在地考照，由監理站派員及提供設備，考試規格比照監理站辦理。期望藉由在地考照，減少區民往返基隆監理站的舟車勞頓及上路的風險。

今年依照往例金山區公所於考試前7日安排熱心的區公所賴姓同仁擔任「機車教練」輔導考生路考練習，本區在地居民都對這項路考輔導、在地考照、在地製卡的「方便」服務感到格外的貼心，期望監理站能持續每年辦理在地考照的服務。

金山區長劉昌松說，恭喜今日順利考取駕照的考生，但也提醒合法上路後仍需遵守交通安全規則，熟知安全駕駛的重要性並避免危險的發生，保護自己及他人，也讓家人放心與安心。