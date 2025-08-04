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廖文豪推「悠然之間」個展　以水墨說生活

中央社／ 新北4日電

藝術家廖文豪「悠然之間」水墨畫個展即日起於新北市新莊文藝中心展出，以水墨說生活，藉由對現代生活的深刻反思，探索及呈現山水畫在當代社會中的另一種存在方式與可能性。

新北市文化局今天發布新聞稿表示，廖文豪為台灣水墨畫壇備受矚目的新銳藝術家，曾於東京、大阪、上海、倫敦等地展出，展現國際創作視野。

文化局表示，廖文豪的創作以山水意境為核心，致力於在現代水墨技法中探索「悠然」的美學可能，作品不僅承襲傳統筆墨精神，更回應當代人在繁忙與高壓生活中，如何於日常瑣碎間尋得片刻心靈的靜謐與安頓。

文化局表示，廖文豪水墨畫個展即日起至8月17日於新莊文化藝術中心展出，邀請大家一同走入動靜、現實與詩意之空間，感受那份淡然而深遠的悠然。

新北 文化局 水墨畫 藝術家

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