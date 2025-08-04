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龍洞灣潛水客「一直串」 可能進入航道 盼漁船看到不要「掃過去」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角龍洞灣的潛水客和漁民近日發生「摩擦」，有 潛水教練說，潛客「太出去」是個問題，但航道那麼大，希望漁民看到人也能「禮讓」一下，不要靠近潛客「掃過去」。圖／潛水教練阿岳提供
東北角龍洞灣的潛水客和漁民近日發生「摩擦」，有 潛水教練說，潛客「太出去」是個問題，但航道那麼大，希望漁民看到人也能「禮讓」一下，不要靠近潛客「掃過去」。圖／潛水教練阿岳提供

東北角龍洞灣的潛水客和漁民近日發生「摩擦」， 潛水教練說，潛客「太出去」是個問題，但航道那麼大，希望漁民看到人也能「禮讓」一下，不要靠近潛客「掃過去」。

今年7月27日有人在龍洞灣拍下漁船接近潛水遊客畫面，上傳社群平台引發關注。有網友責怪漁民未注意遊客安全，竟從潛水客旁邊駛過。貢寮區漁會總幹事事林麗美說，漁船當時距潛客約10公尺，而且開在航道上，網友的說法對漁民不公平。

事隔5天，潛水教練阿岳拍下漁民專程駕船出港，向潛水民眾喊話「不要游那麼出來」，上傳社群平台又成話題。他認為喊話的漁民，可能是對7月27日發生的事不開心，認為漁民沒有錯，但潛客小題大作，所以專程出港示警，只是故意開船靠近潛客喊話，還是會帶給潛客壓迫感，潛藏危險。

阿岳說，遊憩水域下方有定位點供潛水民眾使用，如果潛水客太多，一直串下去，大家雖會遠離航道，但如果當時的海流是往航道移動，越後面的人就越人可能靠近漁船航道。如果潛客經驗不夠，可能無法意識到自己正往航道靠近。

陳姓潛水玩家說，在海底設置定點位置一定要有礁岩，或是沉放裝石頭或水泥塊的太空包，要在龍洞灣廣設也有困難，所以才會出現有3、4組潛客團一直串下去，在國外潛水點也是這麼做，但在龍洞灣會發生潛客越線，甚至進入航道的狀況。

龍洞灣目前畫設靠近和美國小這側的潛水海域，水深10至15公尺，陳姓潛水玩家認為，這樣的深度適合初級的人潛水，進階潛水要到25到30公尺。台灣的自由潛水選手近年發光發熱，政府應該提供自潛愛好者更好的環境。

陳說，國內水域活動日漸興盛，龍洞灣是很理想的潛水海域，如果能「拜託」漁民同意，把漁船航道能往台2線移動一些，再把做為界線的浮球在海面設好，潛客就不會越界，潛客也能有25公尺深的海域練習和訓練。

東北角龍洞灣的潛水客和漁民近日發生「摩擦」，有 潛水教練說，潛客「太出去」是個問題，但航道那麼大，希望漁民看到人也能「禮讓」一下，不要靠近潛客「掃過去」。圖／潛水教練阿岳提供
東北角龍洞灣的潛水客和漁民近日發生「摩擦」，有 潛水教練說，潛客「太出去」是個問題，但航道那麼大，希望漁民看到人也能「禮讓」一下，不要靠近潛客「掃過去」。圖／潛水教練阿岳提供

東北角龍洞灣的潛水客和漁民近日發生「摩擦」，有 潛水教練說，潛客「太出去」是個問題，但航道那麼大，希望漁民看到人也能「禮讓」一下，不要靠近潛客「掃過去」。圖／潛水教練阿岳提供
東北角龍洞灣的潛水客和漁民近日發生「摩擦」，有 潛水教練說，潛客「太出去」是個問題，但航道那麼大，希望漁民看到人也能「禮讓」一下，不要靠近潛客「掃過去」。圖／潛水教練阿岳提供

漁民 教練 貢寮

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