臺北興富發棒球體驗營 女子棒球限定計畫漂亮登場

照片取自臺北市政府

「臺北興富發棒球體驗營」再度熱血登場，今年體驗營特別推出現限定企劃【女子棒球(好)企劃】，鼓勵更多女性朋友踏上球場參與棒球運動。臺北市政府體育局2日上午於天母棒球場舉行開幕式，由臺北市政府體育局游竹萍局長領軍，邀請興富發建設陳彥伯執行長以及臺北興富發球員們一同熱鬧開球，為活動揭開序幕。

為了讓大朋友、小朋友都有機會圓棒球夢，活動採分齡、分梯次辦理，首梯次由高中及成人組率先登場，緊接著是國中組，最後於3日進行國小組梯次。今年課程內容也全面升級再進化！國小組特別設計結合棒球訓練與趣味闖關的活動形式，讓小朋友可以在遊戲中學習技巧、培養球感與團隊合作；高中及成人組推出限定企劃【女子棒球「好」企劃】，創造更多女性參與棒球的機會，讓女性盡情揮灑對棒球運動的熱情。活動課程從遊戲闖關、體能暖身、守備練習、打擊訓練一路延伸至最後的分組實戰PK賽，全程皆由臺北城市棒球隊球員們親自指導，讓參加的學員們收穫良多。

臺北市體育局長游竹萍表示，臺北市體育局作為城市棒球隊最佳後盾，秉持將首都打造為孕育國球人才重要基地的目標，完善培訓體制、津貼獎金制度、醫療及運動科學支援輔助，支持成棒甲組運動發展不遺餘力。同時透過舉辦棒球體驗營及各項多元活動，積極推動棒球運動發展。提升市民對棒球運動的認識與參與度，持續拉近與市民的連結，共同打造一座友善、熱血的棒球城市。

臺北興富發棒球隊長年深耕基層，致力培育優秀選手，今年更是屢傳佳績，展現扎實的訓練成果。緊接著2025年爆米花聯賽即將於年底登場，體育局誠摯邀請市民朋友一同關注臺北興富發棒球隊，為爭取城市榮耀的選手們熱情加油！

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