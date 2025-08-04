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北市議員林杏兒自曝罹癌 盼支持者祈福「一定會撐過去」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員林杏兒今突在臉書PO出住院照，並表示自己罹患癌症，近期可能會降低公開露面頻率，也呼籲大家將祝福送給她。圖／取自林杏兒臉書
台北市議員林杏兒今突在臉書PO出住院照，並表示自己罹患癌症，近期可能會降低公開露面頻率，也呼籲大家將祝福送給她。圖／取自林杏兒臉書

北市議員林杏兒今突在臉書PO出住院照，並表示自己罹患癌症，好在是早期發現，只要積極治療很快就能恢復健康，但近期可能會降低公開露面頻率，也呼籲大家將祝福送給她，「大家心中勇敢的杏兒，一定會撐過去」。

林杏兒在臉書自曝罹患了癌症，她表示，因為很幸運地是早期發現，醫生也說只要配合治療，很快就能恢復健康，這段時間可能會暫時減少出現大家面前，先專心把身體照顧好，帶著更健康、更有活力的自己，回來和大家見面。

林杏兒說，「大家心中那個勇敢的杏兒，一定會撐過去。」也請支持者把祝福傳給她並約定，「未來在更美好的日子裡再相聚。」

不少支持者也在臉書下方留言為她打氣，「早日康復保重身體」、「非常shock」、「癌症是身外之物！離開它妳輕鬆」、「加油台灣目前的醫療水平是超越許多國家」。

癌症 復健 議員 醫生 北市 林杏兒

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