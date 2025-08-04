得標未依期限調查！南港生技計畫遭審計部點名 產發局出面說明

台北市南港生技產業聚落開發BOT案，遭審計報告檢討，得標營運單位未依契約時間內，調查生技廠商相關設備興建，產業空間也低於投資，質疑市府未積極督促。產發局回應，生技產業的實驗室及小型試量產空間裝修較為複雜，所需時間長，現已符合實際裝修完成後進駐期程。

審計部報告指出，產發局依照促參法將台北市南港生技產業聚落開發計畫興建BOT，並於民國107年與民間機構簽訂投資契約，由民間機構興建台北生技園區，並於112年3月啟用，投資98億3806多萬元。

同時，民間營運機構需要提供生技廠商研發實驗室、試量產工廠、育成基地等空間功能，同樣為營運範圍，並串連中研院基礎研究等國家級新藥臨床前試驗等量能。

不過，審計部報告指，為了減少生計廠商減輕自行建置實驗設備成本，營運方要在營運日後一年內，即為112年3月就要啟動詢問企業實際需求品項、細部規格調查及評估結果，然而，相關調查延宕至113年10月才進行，產發局也未積極督促。

另外，依照投資契約，產業空間、實驗室與小型試量產工廠使用的樓地板面積，不得低於總樓地板60%。經查發現生技廠商從112年4月進駐，到隔年10月，產業空間並已取得室內裝修合格證明者有13件，占該園區的54%，是否依投資契約規定，有待檢討。

產發局說明，該BOT案為全台首件聚焦生技產業發展，由世康開發公司出資，依本案投資契約約定，主體事業空間應包含「育成中心」及「產業空間」，相關樓地板面積皆有規範。

產發局說，在112年3月23日營運後，進駐廠商依需求進行室內裝修，也因為生技產業特性，相關實驗室及小型試量產空間裝修較為複雜，所以才會營運滿一年仍無法檢核。

由於依投資契約約定，民間機構應建置2億元的共用儀器，民間營運機構從111年3月起即啟動調查潛在進駐廠商，對於相關設備需求，由於空間裝修所需時間長，而共用儀器室的規畫及建構在營運起始日1年內完成，符合期程。

產發局也說，共用儀器累計認列金額已超過8000萬元，後續將依投資契約相關約定，由民間機構於各年度計畫書提報預計採購計畫，經市府同意後執行。截至今年7月31日止，產業空間總計45戶，其中36戶已完成裝修，作實驗室與小型試量產工廠使用比例為78%。