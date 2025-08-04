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蘆洲湧蓮寺廟口禁擺攤惹議 攤商憂斷生計…公權力今進場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
市府今年以安全疑慮為由，在寶雅大樓前設立此棟樓禁止設攤告示，並於上月底正式生效。記者張策／攝影
市府今年以安全疑慮為由，在寶雅大樓前設立此棟樓禁止設攤告示，並於上月底正式生效。記者張策／攝影

蘆洲湧蓮寺廟口商圈近日爆發禁設攤爭議，新北市場處以公安疑慮為由，自7月31日起禁止蘆洲成功路161號前方騎樓攤販設攤，引發攤商反彈。今原訂拆除殘障坡道並畫紅線，市場處人員登記後一度消失，引來地方民代與攤商齊聲撻伐，批市府未溝通就強推禁令，要求撤回公告、恢復現狀。

湧蓮寺為蘆洲地區信仰與民生重地，廟前聚集不少攤販與人潮，是在地經濟命脈。市府今年以安全疑慮為由，在現場設立禁止設攤告示，並於上月底正式生效。不少攤商指出，過往多年皆於該處擺攤維生，禁令突如其來，打亂生計安排。

市場處人員今早9時協助攤商完成登記並進行例行勸導後便離開現場，後續交通局、工務局與蘆洲警分局陸續到場時，卻發現市場處人員已不見蹤影，現場一度出現協調空窗。攤商不滿表示，「最重要的市場處人都不在，留下兩個不太相關的局處。」對此，市場處表示，當時不知道今天工務局會到場會勘，離開後才接獲消息，隨即返回現場處理。

新北市議員陳啟能表示，成功路161號建物原為蘆洲市公所用地，現由市府財政局管理，調閱平面圖可見一樓雖登記為停車場，卻未標示任何車格，實際也非停車使用。他批評市府自身使用不符規定，卻要求已列管的合法攤商嚴守規矩，是嚴重雙重標準，更未與湧蓮寺商圈自治會、里長協調就擅自劃設車格，形同「只許州官放火、不許百姓點燈」，要求市府暫緩作業、回到協商重新規畫。

議員彭佳芸指出，成功路161號建物前身為舊蘆洲公所，位於湧蓮寺商圈核心地帶，20多年來皆為地方設攤熱區，具有深厚文化背景。過去設攤範圍也經由公所、警方與管理單位協調核可，市府每年亦在此辦理活動與消防演練。她批評市府如今因涉入建物承租糾紛，卻以公安為由向建物範圍外的攤商開刀，形同拿無辜攤商當擋箭牌。彭還說，市府6月中張貼公告後，未與管理單位充分溝通，應盡速釐清合約爭議、勿影響攤商生計。

新北市場處回應，蘆洲區成功路161號前騎樓已公告禁止設攤，相關道路整平及畫線作業仍將依規定辦理。

蘆洲商圈理事長林榮宗表示，過去該處攤販設置情況確實較為混亂，存在一定公安疑慮，但自商圈自治會成立以來，已積極協助規劃設攤秩序、推動制度化管理，每年也定期辦理防災演練，至今已持續20餘年。他質疑，若市府僅以公安為由取締寶雅前攤販，未來是否也可能對湧蓮寺商圈其他攤販採取同樣做法？若缺乏通盤規畫與配套，恐讓湧蓮寺商圈逐漸走向沒落。

新北市議員陳啟能到場聲援攤商並表達立場。記者張策／攝影
新北市議員陳啟能到場聲援攤商並表達立場。記者張策／攝影
湧蓮寺為蘆洲地區信仰與民生重地，廟前聚集不少攤販與人潮，是在地經濟命脈。記者張策／攝影
湧蓮寺為蘆洲地區信仰與民生重地，廟前聚集不少攤販與人潮，是在地經濟命脈。記者張策／攝影
新北市議員彭佳芸到場聲援攤商，並表達立場。記者張策／攝影
新北市議員彭佳芸到場聲援攤商，並表達立場。記者張策／攝影
新北市議員黃桂蘭到場聲援攤商，並表達立場。記者張策／攝影
新北市議員黃桂蘭到場聲援攤商，並表達立場。記者張策／攝影
市府人員與攤商溝通協調。記者張策／攝影
市府人員與攤商溝通協調。記者張策／攝影

攤商 溝通 議員 新北

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