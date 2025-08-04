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一眼看懂學校租屋行情 北市地政局推大專院校租金地圖

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市地政局「台北地政找房＋」平台，全新推出大專院校租金地圖，以學校為中心分析實價登錄資料，協助學生與家長暑假找屋旺季，一眼看懂周邊成交租金行情。圖／聯合報系資料照片
北市地政局「台北地政找房＋」平台，全新推出大專院校租金地圖，以學校為中心分析實價登錄資料，協助學生與家長暑假找屋旺季，一眼看懂周邊成交租金行情。圖／聯合報系資料照片

為提升租屋市場資訊透明，地政局「台北地政找房＋」平台，全新推出大專院校租金地圖，以學校為中心分析實價登錄資料，協助學生與家長暑假找屋旺季，一眼看懂周邊成交租金行情。

北市地政局表示，面對房東開價不再霧煞煞，幫助精準決策、安心租屋無煩惱。大專院校租金地圖彙整歸納北市轄內31所大專院校，運用地理資訊系統(GIS)環域分析技術，統計校園周邊1公里內近1年租賃實價登錄資料，並整合附近生活機能與公共設施資訊。

為貼近學生的實際需求，平台也針對常見的租屋型態，如分租雅房、分租套房、獨立套房，分別統計成交租金，同時也納入整戶出租的行情，方便考慮合租者參考，讓學生及家長能依自身需求快速掌握市場租金水準。

地政局表示，大專院校租金地圖租金統計以「總價」為主要呈現方式，直接反映各類租屋型態的月租支出，並分別統計25分位數、中位數與75分位數，清楚顯示租金高低分布情形，協助使用者快速找尋可負擔住宅。

另外，為提供更彈性且符合使用者需求的查詢體驗，平台另設計「總價」與「單價」切換功能，無論是以月租預算為評估找房優先考量，或分析不同租屋型態與租金單價的關係，只需一鍵即可彈性切換，省去繁瑣計算。

若欲進一步了解學校周邊社區的歷次租賃實價登錄資訊，搭配建物租金地圖以圖找房功能，無需輸入條件，只要滑動地圖即可瀏覽各社區租金成交紀錄，操作簡便、資訊一目了然，一站滿足各項租金行情查詢需求，作為選屋及議價參考。

地圖 北市 校園 房東 租房子

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