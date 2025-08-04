北市長者近58萬人…長照負擔壓力大 22院所推出院長照服務

超高齡化時代來臨，截至5月底台北市高齡人口已近58萬人，長照需求日益增加，北市府與22間醫療院所合作，針對出院有長照需求長者，提供優質、平價、普及的長照服務，讓長者可受到專業照顧之餘外，也能減輕家屬照顧壓力負擔。

衛生局統計，民眾符合長照2.0資格（65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、身心障礙者），即將出院且有長照服務需求者，可向醫院出院準備小組或撥打長照專線1966提出申請。

以馬偕為例，1996年起推動出院準備服務，在入院8小時內即評估照護需求，住院中與出院當天提供個別化計畫，協助病患順利出院，如今也推出官方Line帳號提供線上資源與互動，與遠距照護團隊合作，導入監測儀器，減輕家屬負擔。

馬偕團隊分享，過去有中風、心臟病及慢性腎衰竭病史的王先生，因呼吸道問題入住馬偕醫院，日前住院期間因高血鉀、代謝性酸中毒需插氣管內管並開始洗腎，家人對於出院後的照顧倍感壓力，所幸在團隊協助下連結輔具中心提供特製輪椅、居家照顧床、氣墊床等資源，並安排居家服務與喘息服務，個案管理師定期追蹤，幫助家人喘息，也讓病人受到良好照顧。

衛生局表示，北市已邁入超高齡化社會，長照需求逐年漸增，與22家醫院合作打造無縫長照支持系統，推動優質、平價、普及的長照服務，協助出院病患順利回歸社區生活。

此外，衛福部推出「住宿式服務機構使用者補助方案」從7月起開始申請，凡事本國籍住宿機構住民，符合相關條件，即可申請，最高可補助12萬元，衛生局統計，北市112、113年度共審核補助6209件，補助金額總計6億4500萬6620元，符合資格民眾可備齊相關資料，於明年3月1日前提出申請。