風雨無阻11年！新北髮藝工會八療義剪 行善成生活日常

每年四季、從不間斷，新北市髮藝造型業職業工會自2014年起走進衛福部八里療養院護理之家，為院民義剪，至今已邁入第11年，超過40梯次、數千人次受惠。工會總幹事林大偉說，義剪從起初的嘗試，已成為會員的習慣，「大家秉持歡喜做、甘願受的心情，一定會持續下去。」

活動最早源於工會響應新北市勞工局在勞動節號召的「51家工會集體行善」計畫，當時首次前往八療服務，沒想到成員們被院民的溫暖回饋深深感動，於是主動發起每季固定回訪。「剛開始大家還擔心要關店沒人會願意來，結果現在幾乎都是搶著報名！」林大偉笑說。

義剪現場充滿人情味。副理事長劉松茂留著標誌性的「山本頭」，細心詢問院民阿麗（化名）想要的髮型，幽默互動讓現場笑聲不斷。「姐仔，感謝您的捧場！」院民們也會「指定」熟悉的髮型師，彼此熟識如同老朋友。

洪綺梅護理長表示，八療主要照護精神病患長輩，除醫療與復健外，也會安排各種職能訓練，協助住民逐步重建生活能力，「義剪不只是外表整理，對提升自我照顧、心理健康也很有幫助，很多院民早在半個月前就開始期待了。」

這份溫暖也來自工會夥伴的堅持。成員多為自營店家，義剪當日必須暫停營業，自費交通、耗費時間，卻無怨無悔。林大偉說：「行善的疲累和日常工作不同，是一種踏實又特別的快樂。」