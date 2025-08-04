大稻埕煙火登場 忠孝碼頭人潮將湧 新北公布管制資訊

2025大稻埕夏日節將於8月6日、13日、20日及30日四個晚上舉辦煙火秀，新北市三重忠孝碼頭預計將吸引大量民眾聚集觀賞，新北市高灘處呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往，並公布各場次交通與區域管制時間，提醒大家提早規劃行程。

新北市高灘處長黃裕斌表示，配合活動，忠孝橋及臺北橋（含自行車牽引道）將於每場晚間7時30分至9時暫時封閉，禁止自行車與行人通行，避免人潮滯留橋上影響交通安全。

此外，忠孝碼頭堤外停車場（含月票車輛）與忠孝碼頭越堤道，也將於8月6日、13日、20日下午4時起至晚上9時30分止實施交通管制，8月30日則提前至下午2時開始，全面禁止車輛進出。

黃裕斌指出，民眾若欲從新北側前往忠孝碼頭觀賞煙火，可經由忠孝越堤道、同安陸橋及福德陸橋進入；不過忠孝越堤道至同安抽水站之間的3處堤防維修樓梯屆時將封閉，現場也會設立告示牌，呼籲民眾切勿攀爬以策安全。