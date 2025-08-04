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大稻埕煙火登場 忠孝碼頭人潮將湧 新北公布管制資訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北橋及自行車牽引道管制位置。圖／新北市高灘處提供
台北橋及自行車牽引道管制位置。圖／新北市高灘處提供

2025大稻埕夏日節將於8月6日、13日、20日及30日四個晚上舉辦煙火秀，新北市三重忠孝碼頭預計將吸引大量民眾聚集觀賞，新北市高灘處呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往，並公布各場次交通與區域管制時間，提醒大家提早規劃行程。

新北市高灘處長黃裕斌表示，配合活動，忠孝橋及臺北橋（含自行車牽引道）將於每場晚間7時30分至9時暫時封閉，禁止自行車與行人通行，避免人潮滯留橋上影響交通安全。

此外，忠孝碼頭堤外停車場（含月票車輛）與忠孝碼頭越堤道，也將於8月6日、13日、20日下午4時起至晚上9時30分止實施交通管制，8月30日則提前至下午2時開始，全面禁止車輛進出。

黃裕斌指出，民眾若欲從新北側前往忠孝碼頭觀賞煙火，可經由忠孝越堤道、同安陸橋及福德陸橋進入；不過忠孝越堤道至同安抽水站之間的3處堤防維修樓梯屆時將封閉，現場也會設立告示牌，呼籲民眾切勿攀爬以策安全。

他也再次提醒民眾多搭捷運、公車等大眾運輸工具，並配合市府交通管制與現場人員引導，共同維護活動順利與觀賞安全。

忠孝碼頭河濱觀賞區。圖／新北市高灘處提供
忠孝碼頭河濱觀賞區。圖／新北市高灘處提供
2025大稻埕夏日節8月推出4場煙火秀。圖／新北市高灘處提供
2025大稻埕夏日節8月推出4場煙火秀。圖／新北市高灘處提供
堤頂樓梯維修通道禁止通行(當日將會封閉)。圖／新北市高灘處提供
堤頂樓梯維修通道禁止通行(當日將會封閉)。圖／新北市高灘處提供
2025大稻埕夏日節煙火新北河濱周圍管制圖。圖／新北市高灘處提供
2025大稻埕夏日節煙火新北河濱周圍管制圖。圖／新北市高灘處提供

碼頭 自行車 煙火秀 大稻埕 大眾運輸

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